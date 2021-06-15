В ЖК "Новая Самара" откроют школу с тремя уровнями безопасности и новыми технологиями

Вопрос безопасности образовательных учреждений актуализировался с новой силой после казанской трагедии в школе. По стране прокатилась волна проверок, и это оправданно, потому что страх родителей за здоровье и жизнь детей поможет снять только уверенность, что школа приняла все необходимые меры, чтобы исключить подобные случаи. А что у нас в Самаре сделано для усиления защиты детей, насколько школы готовы к подобным вызовам и каков он, современный стандарт безопасности для образовательных учреждений? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы побывали в новой школе в жилом комплексе "Новая Самара". Уникальное учебное заведение готовится принять учеников 1 сентября.

Про стандарты и впечатления

Школа № 68 построена в микрорайоне по современным стандартам на средства национального проекта "Жилье и городская среда". Масштабы здания и школьной территории впечатляют — еще бы, тут будут учиться 1200 школьников. Первое, на что обращаешь внимание, когда оцениваешь уровень безопасности, — защита территории. Школа обнесена забором. Вход через калитку, которая открывается магнитным ключом. Система доступа для гостей — по домофону.

Нажали на кнопку, представились — охранник нас увидел и впустил. Это первый уровень защиты. Подошли к зданию. Охранник записал в журнал наши паспортные данные и подвел к турникету, попросив посмотреть на небольшой экран. Не сильно понимая суть манипуляций, подчинились и… изумились. На экране высвечивались наши лица и какие-то цифры. Как оказалось, сканер "считал" наши лица с помощью технологии Face ID, которая с недавних пор применяется в столичном метро. После сканирования лица на основании биометрической информации генерируется уникальный код-идентификатор, который выступает в качестве подтверждения личности. Ну, а заодно нам измерили температуру, чтобы исключить попадание в учебное заведение людей с признаками заболевания.

Как это будет работать

Каждый ребенок получит для входа в школу магнитный ключ. В здании на турникете работает система фейс-контроля. Это второй уровень защиты. А для того чтобы родители могли в течение дня знать, чем занят их ребенок, разрабатывается механизм наблюдения за его перемещениями.

Камеры наблюдения в помещении не бросались в глаза, но в кабинете директора мы увидели огромный монитор, на котором отображались сразу несколько точек внутри школы и за пределами здания. Директор оперативно следит за обстановкой и может принять меры немедленно, если того потребует ситуация. Кстати, в Казани система наблюдения помогла директору вовремя дать команду учителям закрыть двери в классах, что спасло многих детей. И это третий уровень защиты.

Про тревожную кнопку

Как же работает система безопасности в комплексе? Об этом нам рассказал директор школы № 68 Артем Жидков: "Тревожная кнопка есть на входе. Сейчас мы обговариваем с силовыми ведомствами возможность установки автоматической системы блокировки дверей, их у нас 13. В случае возникновения нештатной ситуации посторонний человек не сможет проникнуть в здание школы, потому что все входы и выходы при тревоге просто заблокируются. Мы также планируем увеличить количество камер видеонаблюдения и охранников с началом учебного года".

Кроме того, в школе установили систему управления эвакуацией. Динамики громкой связи слышны во всех помещениях. Во время перемен по ним будут передавать аудиоролики о том, что надо делать при нештатных ситуациях. "Уроки ОБЖ — это, конечно, хорошо, — говорит директор, — но я считаю, что напоминать о мерах безопасности нужно постоянно".

Робот, муляжи и цифровые лаборатории

Мы воспользовались возможностью заглянуть в школьные классы и оценить уровень их оснащения. Муляжи, модели объектов изучения биологии, микроскопы, варочные плиты, швейные машины, компьютеры, станки…

"Школа построена по национальному проекту "Жилье и городская среда" и учитывает все современные стандарты и требования к образовательному учреждению, — рассказывает Артем Жидков. — Здесь очень много наглядных пособий, один кабинет биологии чего стоит! Можно визуально изучать анатомию человека, работать с цифровыми микроскопами и цифровыми лабораториями. Есть интерактивные доски и роботы".

Есть робот, который позволяет ученику дистанционно присутствовать на уроках. Он поворачивает "голову", следуя за учителем, и транслирует речь ученика в классе. Для Самарской области — это новинка.

В планах директора — развивать техническое направление в школе. Для этого будут оборудованы специальные классы. Кстати, кабинет робототехники, лаборатория 3D-моделирования и прототипирования уже оснащены. Для работы школа готова полностью. В педагогический коллектив войдут не только молодые учителя, но и опытные коллеги.

Комфортная среда в школе

Огромное внимание в школе уделено созданию комфортной среды, которая во многом определяет то, как будет учиться и развиваться ребенок. Здание радует яркими красками, дополняя радугой цвета палитру жилого комплекса. Попадая внутрь, понимаешь, что проектировщики серьезно поработали над тем, чтобы здесь было удобно, спокойно, уютно и детям, и учителям.

В коридорах — мягкие диваны для учеников, на каждом этаже — плазменные панели. Это интерактивные киоски, с которых можно зайти на портал автоматизированной системы управления ресурсами системы образования региона на основе дневника "Сетевой город. Образование", чтобы посмотреть расписание, оценки.

Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемым под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы городского округа Самара Елены Лапушкиной и при поддержке учредителя ГК "Финстрой" Любови Аристовой, микрорайон получил школу, материально-технической базой которой можно гордиться. Остается пожелать, чтобы все самарские школы вышли на такой же уровень безопасности, оснащения и комфорта, как и школа № 68.