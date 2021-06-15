В ЖК "Новая Самара" откроют школу с тремя уровнями безопасности и новыми технологиями

Вопрос безопасности образовательных учреждений актуализировался с новой силой после казанской трагедии в школе. По стране прокатилась волна проверок, и это оправданно, потому что страх родителей за здоровье и жизнь детей поможет снять только уверенность, что школа приняла все необходимые меры, чтобы исключить подобные случаи. А что у нас в Самаре сделано для усиления защиты детей, насколько школы готовы к подобным вызовам и каков он, современный стандарт безопасности для образовательных учреждений? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы побывали в новой школе в жилом комплексе "Новая Самара". Уникальное учебное заведение готовится принять учеников 1 сентября.
Про стандарты и впечатления
Школа № 68 построена в микрорайоне по современным стандартам на средства национального проекта "Жилье и городская среда". Масштабы здания и школьной территории впечатляют — еще бы, тут будут учиться 1200 школьников. Первое, на что обращаешь внимание, когда оцениваешь уровень безопасности, — защита территории. Школа обнесена забором. Вход через калитку, которая открывается магнитным ключом. Система доступа для гостей — по домофону.
Нажали на кнопку, представились — охранник нас увидел и впустил. Это первый уровень защиты. Подошли к зданию. Охранник записал в журнал наши паспортные данные и подвел к турникету, попросив посмотреть на небольшой экран. Не сильно понимая суть манипуляций, подчинились и… изумились. На экране высвечивались наши лица и какие-то цифры. Как оказалось, сканер "считал" наши лица с помощью технологии Face ID, которая с недавних пор применяется в столичном метро. После сканирования лица на основании биометрической информации генерируется уникальный код-идентификатор, который выступает в качестве подтверждения личности. Ну, а заодно нам измерили температуру, чтобы исключить попадание в учебное заведение людей с признаками заболевания.
Как это будет работать
Каждый ребенок получит для входа в школу магнитный ключ. В здании на турникете работает система фейс-контроля. Это второй уровень защиты. А для того чтобы родители могли в течение дня знать, чем занят их ребенок, разрабатывается механизм наблюдения за его перемещениями.
Камеры наблюдения в помещении не бросались в глаза, но в кабинете директора мы увидели огромный монитор, на котором отображались сразу несколько точек внутри школы и за пределами здания. Директор оперативно следит за обстановкой и может принять меры немедленно, если того потребует ситуация. Кстати, в Казани система наблюдения помогла директору вовремя дать команду учителям закрыть двери в классах, что спасло многих детей. И это третий уровень защиты.
Про тревожную кнопку
Как же работает система безопасности в комплексе? Об этом нам рассказал директор школы № 68 Артем Жидков: "Тревожная кнопка есть на входе. Сейчас мы обговариваем с силовыми ведомствами возможность установки автоматической системы блокировки дверей, их у нас 13. В случае возникновения нештатной ситуации посторонний человек не сможет проникнуть в здание школы, потому что все входы и выходы при тревоге просто заблокируются. Мы также планируем увеличить количество камер видеонаблюдения и охранников с началом учебного года".
Кроме того, в школе установили систему управления эвакуацией. Динамики громкой связи слышны во всех помещениях. Во время перемен по ним будут передавать аудиоролики о том, что надо делать при нештатных ситуациях. "Уроки ОБЖ — это, конечно, хорошо, — говорит директор, — но я считаю, что напоминать о мерах безопасности нужно постоянно".
Робот, муляжи и цифровые лаборатории
Мы воспользовались возможностью заглянуть в школьные классы и оценить уровень их оснащения. Муляжи, модели объектов изучения биологии, микроскопы, варочные плиты, швейные машины, компьютеры, станки…
"Школа построена по национальному проекту "Жилье и городская среда" и учитывает все современные стандарты и требования к образовательному учреждению, — рассказывает Артем Жидков. — Здесь очень много наглядных пособий, один кабинет биологии чего стоит! Можно визуально изучать анатомию человека, работать с цифровыми микроскопами и цифровыми лабораториями. Есть интерактивные доски и роботы".
Есть робот, который позволяет ученику дистанционно присутствовать на уроках. Он поворачивает "голову", следуя за учителем, и транслирует речь ученика в классе. Для Самарской области — это новинка.
В планах директора — развивать техническое направление в школе. Для этого будут оборудованы специальные классы. Кстати, кабинет робототехники, лаборатория 3D-моделирования и прототипирования уже оснащены. Для работы школа готова полностью. В педагогический коллектив войдут не только молодые учителя, но и опытные коллеги.
Комфортная среда в школе
Огромное внимание в школе уделено созданию комфортной среды, которая во многом определяет то, как будет учиться и развиваться ребенок. Здание радует яркими красками, дополняя радугой цвета палитру жилого комплекса. Попадая внутрь, понимаешь, что проектировщики серьезно поработали над тем, чтобы здесь было удобно, спокойно, уютно и детям, и учителям.
В коридорах — мягкие диваны для учеников, на каждом этаже — плазменные панели. Это интерактивные киоски, с которых можно зайти на портал автоматизированной системы управления ресурсами системы образования региона на основе дневника "Сетевой город. Образование", чтобы посмотреть расписание, оценки.
Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемым под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы городского округа Самара Елены Лапушкиной и при поддержке учредителя ГК "Финстрой" Любови Аристовой, микрорайон получил школу, материально-технической базой которой можно гордиться. Остается пожелать, чтобы все самарские школы вышли на такой же уровень безопасности, оснащения и комфорта, как и школа № 68.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.