В Самарской области родители стали чаще покупать детям смарт-часы

Детские "умные" часы становятся маст-хэвом самарских родителей. По данным МегаФона, Самарская область вошла в тройку поволжских регионов по продажам смарт-часов вместе с Башкирией и Нижегородской областью.
Сегодня наручный девайс - не просто стильный аксессуар или способ самовыражения детей, но и верный помощник для родителей, ведь они не только показывают время, но и позволяют знать местоположение ребенка, принимать сообщения и даже видеозвонки.
Сравнив первое полугодие 2020 и 2021 гг., аналитики выяснили, что в этом году спрос на смарт-часы у родителей Самарской области вырос на 65% - больше всего продаж пришлось на праздничные февраль и март. Родители позаботились о своих детях и перед летними каникулами - в мае этого года продано почти на 10% больше "умных" детских гаджетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Каждый четвертый родитель приобретает часы-телефон Jet Kid Connect - это один из бюджетных, но надежных вариантов. Эта модель умеет не только определять месторасположение ребенка, но и оповестит вас, если он покинул "безопасную зону", например, убежал далеко от дома. Также эти часы имеют возможность принимать текстовые и голосовые сообщения и делать удаленное фото. Из более дорогих моделей лидирует Jet Kid Vision 4G. При покупке любой из этих моделей в интернет-магазине МегаФона можно выбрать себе специальные условия в подарок: тариф "Умные часы" или SIM-карту с тарифом "Переходи на ноль".
Среди часов с дизайном мальчики чаще всего выбирают гаджет с человеком-пауком или роботом, а девочки предпочитают единорогов.
Последние комментарии
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)