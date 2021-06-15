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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области родители стали чаще покупать детям смарт-часы

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детские "умные" часы становятся маст-хэвом самарских родителей. По данным МегаФона, Самарская область вошла в тройку поволжских регионов по продажам смарт-часов вместе с Башкирией и Нижегородской областью.

Фото: pixabay.com

Сегодня наручный девайс - не просто стильный аксессуар или способ самовыражения детей, но и верный помощник для родителей, ведь они не только показывают время, но и позволяют знать местоположение ребенка, принимать сообщения и даже видеозвонки.

Сравнив первое полугодие 2020 и 2021 гг., аналитики выяснили, что в этом году спрос на смарт-часы у родителей Самарской области вырос на 65% - больше всего продаж пришлось на праздничные февраль и март. Родители позаботились о своих детях и перед летними каникулами - в мае этого года продано почти на 10% больше "умных" детских гаджетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Каждый четвертый родитель приобретает часы-телефон Jet Kid Connect - это один из бюджетных, но надежных вариантов. Эта модель умеет не только определять месторасположение ребенка, но и оповестит вас, если он покинул "безопасную зону", например, убежал далеко от дома. Также эти часы имеют возможность принимать текстовые и голосовые сообщения и делать удаленное фото. Из более дорогих моделей лидирует Jet Kid Vision 4G. При покупке любой из этих моделей в интернет-магазине МегаФона можно выбрать себе специальные условия в подарок: тариф "Умные часы" или SIM-карту с тарифом "Переходи на ноль".

Среди часов с дизайном мальчики чаще всего выбирают гаджет с человеком-пауком или роботом, а девочки предпочитают единорогов.

Гид потребителя

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