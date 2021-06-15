Дмитрий Азаров и Николай Шишкин обсудили вопросы реализации нацпроектов в регионе

Во вторник, 15 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин во время встречи обсудили ряд вопросов социально-экономического развития региона.

Речь шла о соблюдении трудовых, социальных и жилищных прав граждан, создании экологически безопасных условий для проживания в регионе. Были затронуты вопросы реализации национальных проектов, которые успешно реализуются в Самарской области, и соблюдения бюджетного законодательства в этом направлении, а также другие значимые для региона темы.

Губернатор подчеркнул, что правительство Самарской области эффективно взаимодействует с правоохранительными органами и контрольно-надзорными ведомствами, обеспечивая надлежащее исполнение взятых обязательств.

"Наша задача состоит в том, чтобы опережающими темпами развивалась экономика нашего региона, чтобы жители губернии чувствовали заботу о себе и получали необходимую помощь, жили долго и счастливо. Именно на это и направлены национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Они дают уникальный шанс многое сделать по обустройству родной земли", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Помимо этого, заместитель генерального прокурора РФ провел совещание с руководителями правоохранительных органов Самарской области. Основное внимание было уделено вопросам борьбы с преступностью и коррупционными проявлениями, снижения административного давления на коммерческий сектор.