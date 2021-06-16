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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Андрей Патока стал генеральным директором Tele2

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 сообщает о назначении Андрея Патоки генеральным директором компании. Ранее он занимал позицию заместителя генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. В качестве главы компании Андрей Патока сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей, укреплении репутации Tele2 как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов.

Фото: предоставлено Tele2

15 июня совет директоров Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве генерального директора компании. Сергей Эмдин, который возглавил Tele2 в феврале 2016 года, продолжит свою карьеру в другой отрасли. За пять лет его руководства Tele2 значительно улучшила финансовые и операционные показатели, став полноценным федеральным игроком и трендсеттером в области продуктов и услуг.

За 2016-2020 гг. абонентская база Tele2 выросла на 20%, количество активных пользователей мобильного интернета - на 67%. Компания увеличила количество регионов присутствия до 68. В течение пяти лет Tele2 демонстрировала беспрецедентные темпы строительства сети. Число базовых станций за этот период выросло более чем в три раза, а в конце 2020 года была завершена программа по оснащению всех сайтов компании оборудованием 4G. В 2017 году Tele2 представила новую бизнес-стратегию lifestyle enabler, став создателем digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Компания регулярно запускала инновационные продукты, не имеющие аналогов на телеком-рынке.

В 2019 году была успешно закрыта сделка по консолидации 100% Tele2 компанией "Ростелеком", что позволило найти новые источники роста и повысить эффективность бизнес-процессов. Tele2 сделала ставку на новые направления бизнеса. В рамках "фабрики MVNO" компания запустила на сети 20 виртуальных операторов, общая численность их абонентов по итогам 2020 года превысила 4,8 млн человек.

Основой трансформации бизнеса Tele2 стали стратегически важные проекты, которые возглавил и реализовал Андрей Патока на посту заместителя генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. Он присоединился к команде Tele2 в августе 2016 года. При активном участии Андрея Патоки были разработаны и запущены стратегия lifestyle enabler и коммуникационная платформа "Другие правила", обновлен подход к формированию продуктового портфеля компании и управлению корпоративным сегментом Tele2. Благодаря эффективной работе команды управления по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов уже несколько лет Tele2 является абсолютным лидером отрасли по уровню NPS и другим маркетинговым показателям.

До карьеры в Tele2, в 2008-2014 гг., Андрей Патока занимал управленческие позиции в компании "ВымпелКом", в том числе являлся исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса на корпоративном рынке и исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры. В начале 2015 года был назначен исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса Vimpelсom Ltd. в странах СНГ.

Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком":

"Под руководством Сергея Эмдина Tele2 добилась выдающихся бизнес-результатов: расширила количество регионов присутствия, улучшила покрытие сети, начала активно развивать новые направления бизнеса, первой в России запустила сеть 5G. Концепция "Другие правила" позволила компании стать трендсеттером рынка. В результате Tele2 добилась уверенного роста основных финансовых и операционных показателей и заняла лидирующие позиции по темпам развития бизнеса не только в России, но и в мире. Хочу поблагодарить Сергея за его большой персональный вклад в развитие бизнеса Tele2. В свою очередь, карьера Андрея Патоки всегда была тесно связана с телеком-рынком - колоссальный опыт в индустрии в совокупности с достижениями в трансформации Tele2 делают его назначение закономерным шагом. Андрей обладает большой управленческой экспертизой и является вдохновляющим и целеустремленным лидером. Уверен, что под его руководством Tele2 продолжит активно развиваться, способствуя дальнейшему росту результатов группы компаний "Ростелеком".

Андрей Патока, генеральный директор Tele2:

"Благодаря усилиям нашей команды Tele2 сохраняет двузначные темпы роста бизнеса даже во времена пандемии, подтверждая правильность выбранной стратегии. Ключевой приоритет компании - защита интересов клиентов и создание инновационных продуктов по другим правилам. Мы хотим быть любимым оператором мобильных услуг для тех, кто ценит выгоду и ведет цифровой образ жизни. Компания продолжит инвестиции в развитие сети и поддержание лучшего клиентского опыта на рынке наряду с самыми выгодными пакетами услуг. Спасибо нашим клиентам за лояльность и поддержку!"

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