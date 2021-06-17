В области появятся базовые и опорные школы СамГМУ

Общеобразовательные учреждения Самарской области (школы, гимназии, лицеи) могут получить статус базовых и опорных школ Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Новый проект представил ректор вуза Александр Колсанов на оперативном совещании с городскими департаментами и территориальными управлениями минобрнауки губернии.
"Такой формат базовых и опорных школ медвуза, где будут осуществляться подготовка, отбор и профориентация ребят, создается в регионе впервые", - отметил Колсанов.
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян также сообщил, что две недели назад дан старт созданию в школах педагогических классов.
"Такой подход - это будущее профориентационной работы в регионе", - подчеркнул министр.
Статус базовых и опорных школ СамГМУ будет присвоен по итогам конкурса, в котором могут участвовать все общеобразовательные организации области - муниципальные, государственные, частные.
Прием заявок начнется 21 июня и продлится до 10 июля 2021 года на официальном сайте СамГМУ. Во внимание будут приниматься в том числе успехи учащихся на олимпиадах и конкурсах естественнонаучной направленности, а также баллы по результатам ЕГЭ (средний по сумме баллов по химии, биологии и русскому языку) в 2019 и 2020 годах. Результаты конкурса будут озвучены не позднее 20 июля.
Обучающиеся школ, получивших новый статус, будут дополнительно готовиться к поступлению в медицинский университет: участвовать в образовательных программах, проводимых кандидатами и докторами медицинских наук, профильных курсах и мастер-классах, конференциях, профориентационных экскурсиях, а также получат доступ к научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде СамГМУ.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.