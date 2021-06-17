В области появятся базовые и опорные школы СамГМУ

Общеобразовательные учреждения Самарской области (школы, гимназии, лицеи) могут получить статус базовых и опорных школ Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Новый проект представил ректор вуза Александр Колсанов на оперативном совещании с городскими департаментами и территориальными управлениями минобрнауки губернии.

"Такой формат базовых и опорных школ медвуза, где будут осуществляться подготовка, отбор и профориентация ребят, создается в регионе впервые", - отметил Колсанов.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян также сообщил, что две недели назад дан старт созданию в школах педагогических классов.

"Такой подход - это будущее профориентационной работы в регионе", - подчеркнул министр.

Статус базовых и опорных школ СамГМУ будет присвоен по итогам конкурса, в котором могут участвовать все общеобразовательные организации области - муниципальные, государственные, частные.

Прием заявок начнется 21 июня и продлится до 10 июля 2021 года на официальном сайте СамГМУ. Во внимание будут приниматься в том числе успехи учащихся на олимпиадах и конкурсах естественнонаучной направленности, а также баллы по результатам ЕГЭ (средний по сумме баллов по химии, биологии и русскому языку) в 2019 и 2020 годах. Результаты конкурса будут озвучены не позднее 20 июля.

Обучающиеся школ, получивших новый статус, будут дополнительно готовиться к поступлению в медицинский университет: участвовать в образовательных программах, проводимых кандидатами и докторами медицинских наук, профильных курсах и мастер-классах, конференциях, профориентационных экскурсиях, а также получат доступ к научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде СамГМУ.