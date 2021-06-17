Александр Живайкин поздравил медработников с профессиональным праздником

Приближается День медработников. Героев нашего времени — медицинских работников чествуют повсеместно. Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин стал гостем праздничных мероприятий в Советском районе Самары и в Черноречье Волжского района.
Ольга Шестерева работает врачом общей практики в Черноречье. В пандемию пришлось непросто. Объем работы увеличился значительно, но Ольга говорит, что любовь к профессии оказалась сильнее: "Как же бросить пациентов: такого даже в голову не приходило, ведь они на меня рассчитывают, надеются".
"Замечательные люди работают у нас в медицине! Умные, профессиональные, самоотверженные — и днем, и ночью на боевом посту. Настоящие герои нашего времени. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Низкий вам поклон от всех нас!", — поздравил медработников Александр Живайкин.
Врачи, медицинские сестры, сотрудники больниц и поликлиник получили благодарственные письма и памятные подарки.
Последние комментарии
((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966