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О летнем оздоровительном отдыхе взрослых и детей расскажут эксперты и депутаты "Единой России"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму. С 21 по 25 июня ответ на вопросы о летнем оздоровительном отдыхе взрослых и детей можно получить от экспертов отрасли и депутатов "Единой России".

Фото: samara.er.ru

Тема развития внутреннего туризма и поддержки туристической отрасли находится в зоне приоритетного внимания партии. Пандемия заставила совершенно по-новому посмотреть на вопросы отдыха граждан внутри России. Существенно вырос спрос на отдых и путешествия по нашей стране.

Действующие сегодня меры поддержки (например, "туристический кешбэк") пользуются популярностью у людей. В приоритете - развитие детского отдыха, его достуность для всех семей. Но вопросов о детском оздоровительном отдыхе, о санаторно-курортном лечении и возврате денежных средств за несостоявшийся отдых по-прежнему значительное количество.

С 21 по 25 июня 2021 года в региональной общественной приемной председателя партии в Самарской области и местных общественных приемных будет проводиться Неделя приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха.

Участие в Неделе примут эксперты туристической отрасли, представители туроператоров региона, профильного министерства, депутаты всех уровней фракции "Единая Россия".

Традиционно центральной площадкой для проведения тематических приемов по вопросам внутреннего туризма станет Региональная общественная приемная. Приемы пройдут дистанционно, в онлайн-формате.

Вопросы принимаются ежедневно с 21 по 25 июня 2021 года с 10:00 до 17:00. по телефонам: 8(846) 260-18-18, 8-937-100-35-25.

Можно отправить вопрос на электронную почту: op@samara.er.ru или воспользоваться формой обратной связи и оставить обращение на сайте http://rop63.ru. В рамках Недели приемов граждан 25 июня пройдет Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи.

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