"Единая Россия" за пять лет выполнила предвыборную программу в сфере образования и здравоохранения

"Единая Россия" обеспечила законодательные изменения по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг в максимально сжатые сроки.

"Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Упрощен и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока", - отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Александр Петров.

По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. "Единая Россия" обеспечила принятие изменений в бюджет, за счет которых в разгар пандемии выделили 18 млрд рублей на строительство инфекционных стационаров.

При этом, обратил внимание парламентарий, государство продолжило выполнять обязательства по развитию системы здравоохранения. Пять тысяч новых машин скорой помощи поступят в регионы уже до 2023 года, а в села и малые города поставят 500 мобильных медкомплексов для оказания помощи жителям.

Параллельно совершенствуется система медицинской помощи, в том числе для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями.

"Федеральный бюджет на здравоохранение в части лекарственного обеспечения теперь будет считаться буквально пофамильно. Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят. Это означает, что должны быть выделены деньги на их лечение. Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд "Круг добра", - подчеркнул Александр Петров.

Партия последовательно работала и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через Интернет таких препаратов и биологически активных добавок предусмотрен штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы. При этом упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелых больных. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии.

В период пандемии потребовала быстрых решений и сфера образования. "Единая Россия" в рамках всероссийской акции "Помоги учиться дома" помогала встать на "анти-ковидные рельсы" и педагогам, и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тыс. компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта "Новая школа" с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено еще более 300 - больше чем на миллион мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идет привлечение новых кадров в образование.

"По нашей инициативе с 2020 года реализуется программа "Сельский учитель". По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа - до двух миллионов. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более чем 4 млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы", - отметила Алена Аршинова.

Важный фактор доступности среднего образования в малых городах и в сельской местности - транспортная обеспеченность. Решением этого вопроса в течение последних лет партия занимается вместе с региональными властями.

"Мы продолжаем реализацию программы "Школьный автобус". С 2016 года в регионы их поставлено более девяти тысяч. А с этого года в регионы начнут поступать ежегодно не менее четырех тысяч школьных автобусов отечественного производства. Безопасных и современных. Всего до 2024 года в регионы будет направлено не менее 16 тысяч таких автобусов", - подчеркнула Алена Аршинова.

Еще одним решением, которое было принято при непосредственном участии "Единой России", стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению Президента - его теперь получают 7,3 млн учеников.

"Единая Россия" также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования - более 105 тысяч педагогов", - сказала Алена Аршинова.

Вклад в бесплатное образование - это вклад в будущее нашей страны, считает директор самарской гимназии №3, кандидат предварительного голосования "Единой России" Светлана Ильина. Ранее глава региона Дмитрий Азаров, секретарь реготделения партии, предложил выплачивать денежную субсидию выпускникам школ, поступившим в вузы Самарской области

"Наша губерния заинтересована в том, чтобы выпускники школ учились, жили и работали на благо малой родины. В этом году в Самарской области более чем 14 тысяч выпускников 11 классов решили поступать в вузы. Те из них, кто успешно пройдет ЕГЭ и поступит в самарские вузы, в сентябре получат по 10 тысяч рублей. Абитуриентам важна социальная поддержка и обеспечение стабильности со стороны государства - в виде бюджетных мест в вузах. Чувствуя эту поддержку, выпускник понимает, что он нужен своему региону", - отметила Светлана Ильина.

Развитие как здравоохранения, так и образования требует привлечения в эту сферу молодых кадров, уверен ректор РХТУ имени Д.И.Менделеева, победитель предварительного голосования "Единой России" Александр Мажуга. Этому способствует инициатива "Единой России" по созданию 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах. Они будут выпускать специалистов, которые способны создавать, развивать и внедрять новые технологии, считает он.

"Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы и, конечно, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения также позволят студентам познакомиться с новейшими научными разработками, принять участие в исследованиях, повысить свой профессиональный уровень", - сказал Александр Мажуга.

Ключевым для молодых специалистов остается вопрос с жильем. По решению губернатора в Самарской области врачам частично компенсируют проценты по ипотеке.

"Все эти материальные блага помогут привлечь в отрасль молодых специалистов. Молодежь к нам придет и будет работать. Решится проблема с медперсоналом - сразу повысится качество, оперативность приема, уйдут очереди", - уверена главный врач самарской городской больницы №4, победитель предварительного голосования "Единой России" Наталья Виктор.

