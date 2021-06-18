Самарский диагностический центр оснастили уникальным оборудованием

Прошлый, юбилейный, год для Самарского диагностического центра был насыщен событиями, которые серьезно расширили возможности медицинского учреждения.
В центре был открыт многопрофильный хирургический стационар. Как сообщил главный врач учреждения, заслуженный врач РФ Валерий Санагин, там поводят оперативное лечение с применением современного эндоскопического оборудования по профилям: урология, гинекология, хирургия, колопроктология, оториноларингология.
Отдел функциональных исследований пополнился комплексом кардиопульмонального нагрузочного тестирования для проведения спироэргометрии. По словам Санагина, в Самаре подобного оборудования нет больше ни в одном учреждении. Комплекс необходим для диагностики и последующего контроля лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких. Он позволяет отслеживать артериальное давление, работу сердца, объем легких, а также анализировать состав выдыхаемого воздуха. Эти данные помогают врачам более точно поставить диагноз на ранних стадиях заболевания, оценить предоперационную физическую форму пациента, сделать прогноз лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Комплекс также позволяет оценить выносливость тех, кто занимается фитнесом и спортом. С помощью этого оборудования врачи определяют анаэробный порог. Чем выше его уровень, тем больше резервные возможности организма. На основании данных теста происходит автоматическое вычисление показателей физической формы, обучающей (тренировочной) зоны и составляется расписание тренировок, учитывающее количество занятий в неделю, вид нагрузки. Следование такой индивидуальной траектории, как утверждают специалисты, позволяет достигать высоких результатов в спорте.
Самарский диагностический центр:
Самара, улица Мяги, 7а, тел. 8(846)300-44-63
samaradc.ru
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Последние комментарии
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966