Самарский диагностический центр оснастили уникальным оборудованием

Прошлый, юбилейный, год для Самарского диагностического центра был насыщен событиями, которые серьезно расширили возможности медицинского учреждения.

В центре был открыт многопрофильный хирургический стационар. Как сообщил главный врач учреждения, заслуженный врач РФ Валерий Санагин, там поводят оперативное лечение с применением современного эндоскопического оборудования по профилям: урология, гинекология, хирургия, колопроктология, оториноларингология.

Отдел функциональных исследований пополнился комплексом кардиопульмонального нагрузочного тестирования для проведения спироэргометрии. По словам Санагина, в Самаре подобного оборудования нет больше ни в одном учреждении. Комплекс необходим для диагностики и последующего контроля лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких. Он позволяет отслеживать артериальное давление, работу сердца, объем легких, а также анализировать состав выдыхаемого воздуха. Эти данные помогают врачам более точно поставить диагноз на ранних стадиях заболевания, оценить предоперационную физическую форму пациента, сделать прогноз лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Комплекс также позволяет оценить выносливость тех, кто занимается фитнесом и спортом. С помощью этого оборудования врачи определяют анаэробный порог. Чем выше его уровень, тем больше резервные возможности организма. На основании данных теста происходит автоматическое вычисление показателей физической формы, обучающей (тренировочной) зоны и составляется расписание тренировок, учитывающее количество занятий в неделю, вид нагрузки. Следование такой индивидуальной траектории, как утверждают специалисты, позволяет достигать высоких результатов в спорте.

Самарский диагностический центр:

Самара, улица Мяги, 7а, тел. 8(846)300-44-63

samaradc.ru

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