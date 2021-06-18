16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ремонт дороги Самара - Бугуруслан и моста через р. Падовка выделили 830 млн рублей Самарские ИТ-компании рассказали о проведении крупных культурно-массовых мероприятий в 2021 году Проект строительства путепровода в Смышляевке подготовят за 19 млн рублей В Самаре на ул. Ново-Садовой установят трамвайные автоматические стрелки Электропоезд "Ласточка" между Самарой и Тольятти запустят 11 июня

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Продажи смартфонов по программе trade-in в Приволжье выросли в 3,5 раза

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 265
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 проанализировала продажи смартфонов по программе trade-in в фирменной рознице. Жители Приволжья стали менять старые телефоны на новые со скидкой в 3,5 раза чаще, чем в первом квартале 2021 года. Наиболее активно предложением пользуются клиенты Tele2 в Нижегородской области и Татарстане, а также в Кировской и Самарской областях.

Фото: предоставлено Tele2

Trade-in появился в салонах связи Tele2 в сентябре 2020, и постепенно программа трансформировалась в востребованный сервис. Наибольшую популярность она получила в Нижегородской области, здесь количество участников в апреле и мае увеличилась в 4 раза по сравнению с первым кварталом этого года. На втором месте оказался Татарстан, здесь активность покупателей по программе trade-in выросла в 7 раз, но по общему числу сданных и купленных устройств татарстанцы пока уступают нижегородцам. На третьем месте — Кировская и Самарская области, где количество участников программы стало в 3 раза больше по сравнению с периодом с января по март 2021 года.

По программе trade-in клиенты могут сдать старый смартфон в салоне связи Tele2 и купить новое устройство со скидкой до 70%. При этом доплату можно оформить в рассрочку или в кредит, в результате посетители розничной сети стали выбирать мощные и функциональные модели более высокой стоимости. Сейчас до 68% смартфонов, купленных в trade-in в Приволжье, относятся к ценовой категории от 15000 рублей до 19000 рублей, что на 3000 рублей больше стоимости устройств, приобретённых в начале года. В Татарстане клиенты предпочитают новинки, а также "яблочные" гаджеты, там средняя стоимость превысила 24000 рублей.

Также Tele2 выяснила, какие модели смартфонов чаще покупают посетители розницы в Приволжье. Самым востребованным брендом остается Xiaomi. Его новинку Poco M3 с мощным аккумулятором, широким дисплеем 6,53 дюйма и многофункциональным блоком камер выбирают 19% покупателей. Еще 14% предпочитают десятую версию смартфона Redmi и модификацию Note. На третьем месте в списке покупательских предпочтений Samsung Galaxy A21s с продуманной эргономикой, простым, интуитивно понятным управлением и функцией "живого фокуса", его приобретают 12% клиентов.

По программе trade-in в салонах связи Tele2 можно купить любой смартфон. Максимальную скидку на новое устройство можно получить в обмен на мобильный телефон в хорошем состоянии не старше трех лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4