Александр Живайкин: Мы будем готовить программу только в прямом диалоге с избирателями

На ХХ съезде "Единой России" призвали собрать максимальное количество предложений от граждан и отразить в предвыборной программе партии.
"Самарские единороссы по поручению секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова продолжают работу над Народной программой — главным документом партии в преддверии осенних выборов. 9 июня на конференции регионального отделения были представлены основные тезисы и алгоритм работы над документом. По инициативе Дмитрия Азарова была создана рабочая группа, которая уже собирает лучшие идеи и предложения жителей, общественников, активистов и сторонников партии в один программный документ", — отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.
Он подчеркнул, что несмотря на большое количество уже собранных предложений — главным критерием оценки будет являться их выполнимость: "Секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров неоднократно заявлял, что наша принципиальная позиция: брать в работу те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Мы должны обещать гражданам только то, что реально сможем выполнить. Сегодня на Съезде мы услышали основной проект тезисов программы, с которой партия пойдет на выборы. Далее предстоит новый этап — в регионах, в том числе в Самарской области, пройдет широкое обсуждение идей и проектов, а также сбор предложений".
Напомним, итоговая Народная программа "Единой России" будет принята на втором этапе съезда партии в августе.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии