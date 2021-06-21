Александр Живайкин: Мы будем готовить программу только в прямом диалоге с избирателями

На ХХ съезде "Единой России" призвали собрать максимальное количество предложений от граждан и отразить в предвыборной программе партии.

"Самарские единороссы по поручению секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова продолжают работу над Народной программой — главным документом партии в преддверии осенних выборов. 9 июня на конференции регионального отделения были представлены основные тезисы и алгоритм работы над документом. По инициативе Дмитрия Азарова была создана рабочая группа, которая уже собирает лучшие идеи и предложения жителей, общественников, активистов и сторонников партии в один программный документ", — отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Он подчеркнул, что несмотря на большое количество уже собранных предложений — главным критерием оценки будет являться их выполнимость: "Секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров неоднократно заявлял, что наша принципиальная позиция: брать в работу те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Мы должны обещать гражданам только то, что реально сможем выполнить. Сегодня на Съезде мы услышали основной проект тезисов программы, с которой партия пойдет на выборы. Далее предстоит новый этап — в регионах, в том числе в Самарской области, пройдет широкое обсуждение идей и проектов, а также сбор предложений".

Напомним, итоговая Народная программа "Единой России" будет принята на втором этапе съезда партии в августе.