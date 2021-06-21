Светлана Ильина: Единороссы, возглавившие списки партии на осенние выборы, послужат верным ориентиром для молодежи

Единороссы, которые возглавили списки партии на осенние выборы, будут верным ориентиром для подрастающего поколения и молодежи, считает директор самарской гимназии №3, победитель предварительного голосования "Единой России" Светлана Ильина.

"Владимир Путин назвал кандидатов, которые возглавят федеральный список партии. И меня поразило, насколько все эти люди символизируют собой основную систему ценностей нашего общества. Это главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко как символ заботы о здоровье. Детский омбудсмен Анна Кузнецова как символ заботы о детях. сопредседатель ОНФ Елена Шмелева как образ будущего и новых технологий. Глава МИДа Сергей Лавров как символ защиты ценностей и защиты суверенитета. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу как символ патриотизма. Это именно те ценности, которые мы воспитываем в наших детях, и это прекрасно, что эти лидеры будут верным ориентиром для них", - подчеркнула Светлана Ильина.

Такому качественному и эффективному отбору, по мнению педагога, способствовало предварительное голосование "Единой России". Оно прошло с 24 по 30 мая и стало самым массовым за все время своего существования. В этом году конкурс на место составил 13 человек.

Светлана Ильина отметила ряд заявлений президента, озвученных на съезде. Это 30 млрд руб. на развитие среднего и профессионального образования, 150 млрд - на региональные проекты по модернизации систем жизнеобеспечения. 100 млрд направят на медицинскую реабилитацию. Также будет создана программа капитального ремонта школ на ближайшие пять лет.