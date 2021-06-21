16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Светлана Ильина: Единороссы, возглавившие списки партии на осенние выборы, послужат верным ориентиром для молодежи Роман Балтер: Народная программа "Единой России" - это конкретные меры защиты людей и развития регионов Анна Дубасова: Планы укрепления системы здравоохранения амбициозны, но выполнимы Александр Живайкин: Мы будем готовить программу только в прямом диалоге с избирателями Андрей Трифонов: Поддержка самозанятых и бизнеса приведет к росту экономики в регионах

Партии Власть и политика

Светлана Ильина: Единороссы, возглавившие списки партии на осенние выборы, послужат верным ориентиром для молодежи

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Единороссы, которые возглавили списки партии на осенние выборы, будут верным ориентиром для подрастающего поколения и молодежи, считает директор самарской гимназии №3, победитель предварительного голосования "Единой России" Светлана Ильина.

"Владимир Путин назвал кандидатов, которые возглавят федеральный список партии. И меня поразило, насколько все эти люди символизируют собой основную систему ценностей нашего общества. Это главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко как символ заботы о здоровье. Детский омбудсмен Анна Кузнецова как символ заботы о детях. сопредседатель ОНФ Елена Шмелева как образ будущего и новых технологий. Глава МИДа Сергей Лавров как символ защиты ценностей и защиты суверенитета. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу как символ патриотизма. Это именно те ценности, которые мы воспитываем в наших детях, и это прекрасно, что эти лидеры будут верным ориентиром для них", - подчеркнула Светлана Ильина.

Такому качественному и эффективному отбору, по мнению педагога, способствовало предварительное голосование "Единой России". Оно прошло с 24 по 30 мая и стало самым массовым за все время своего существования. В этом году конкурс на место составил 13 человек.

Светлана Ильина отметила ряд заявлений президента, озвученных на съезде. Это 30 млрд руб. на развитие среднего и профессионального образования, 150 млрд - на региональные проекты по модернизации систем жизнеобеспечения. 100 млрд направят на медицинскую реабилитацию. Также будет создана программа капитального ремонта школ на ближайшие пять лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4