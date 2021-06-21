Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями силовых структур региона

В понедельник, 21 июня, губернатор Дмитрий Азаров, начальник областного управления ФСБ России Андрей Акулинин, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, начальник регионального ГУ МВД РФ Александр Винников и исполняющий обязанности руководителя областного Следственного управления Следственного комитета РФ Александр Оськин во время встречи обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона, обеспечения законности и правопорядка, безопасности жителей региона.

Напомним, все эти вопросы обсуждались на прошлой неделе во время рабочих поездок Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и полномочного представителя президента страны в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, а также заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина.

"Есть вопросы, которые требуют нашего дополнительного внимания и проработки", - обозначил предмет встречи Дмитрий Азаров.