Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями силовых структур региона

В понедельник, 21 июня, губернатор Дмитрий Азаров, начальник областного управления ФСБ России Андрей Акулинин, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, начальник регионального ГУ МВД РФ Александр Винников и исполняющий обязанности руководителя областного Следственного управления Следственного комитета РФ Александр Оськин во время встречи обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона, обеспечения законности и правопорядка, безопасности жителей региона.
Напомним, все эти вопросы обсуждались на прошлой неделе во время рабочих поездок Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и полномочного представителя президента страны в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, а также заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина.
"Есть вопросы, которые требуют нашего дополнительного внимания и проработки", - обозначил предмет встречи Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!