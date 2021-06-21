Дмитрий Азаров: "Единая Россия" играет ключевую роль в масштабных преобразованиях в регионе

Глава региона прокомментировал свое решение возглавить региональную часть федерального списка кандидатов в депутаты от партии на предстоящих выборах.

На региональном отделении "Единой России" в значительной степени лежит ответственность за реализацию задач по развитию Самарской области и каждого муниципалитета. Об этом заявил губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров, комментируя свое решение встать во главе региональной части федерального списка кандидатов в депутаты на выборах, которые состоятся в сентябре.

"В 2018 году мы начали большую и важную работу - и жители региона ждут от нас как ведущей политической силы активного воплощения заявленных планов, ждут дальнейшего продолжения позитивных изменений по всем направлениям. В реализации принятой нами стратегии очень важно активное и деятельное участие представителей законодательной ветви власти. Мы работаем вместе: депутаты, представляющие Самарскую область в Государственной думе, защищают ее интересы на федеральном уровне, парламентарии губернской думы принимают местные законы, которые работают на благо каждого жителя. Результат этой комплексной работы чувствуют люди в каждом населенном пункте региона. И очень важно, чтобы она продолжалась на том же уровне взаимопонимания", - сказал Дмитрий Азаров.

Он отметил, что выборы 2021 года будут очень значимыми для Самарской губернии - жителям предстоит выбрать депутатов и регионального, и федерального уровня.

"Чтобы поддержать однопартийцев, чтобы выразить доверие "Единой России" от лица руководителя региона, я решил возглавить территориальную группу кандидатов от партии на выборах в Государственную Думу. Ведь "Единая Россия" - политическая сила, ответственная за положение дел в области. Партия, которая здесь и сейчас работает системно и основательно и намерена, подтвердив доверие граждан, так же работать и дальше. В масштабной деятельности, которая ведется в Самарской области по всем национальным проектам, по защите и поддержке граждан в условиях пандемии, по системному развитию всех муниципалитетов, ключевая роль принадлежит именно ведущей политической партии. Сегодня, когда жители ждут быстрых и эффективных решений, когда перед регионом открываются беспрецедентные перспективы, мы должны заручиться поддержкой людей и продолжить работать над улучшением их жизни", - подчеркнул глава региона.

Напомним, федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы России от Самарской области стал известен на съезде партии 19 июня. Территориальную группу возглавил Дмитрий Азаров, в список также вошли глава администрации Тольятти Николай Ренц, исполнительный директор самарской общественной организации "Открытое сердце" Регина Воробьева, действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев. В работе съезда принял участие президент РФ Владимир Путин.