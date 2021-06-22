В День памяти и скорби Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню в Самаре

Во вторник, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

В ней вместе с земляками, ветеранами, волонтерами, руководителями федеральных органов исполнительной власти и силовых ведомств региона принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Во время церемонии на площади Славы была организована прямая трансляция из Александровского сада, где президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

"Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и веру. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины. Вечная им память!" - сказал президент и объявил минуту молчания, к которой присоединились все собравшиеся на площади Славы.

В День памяти и скорби состоялось еще одно знаменательное событие - в самарском парке Победы представителями общественной организации "Ветераны-пограничники Самарской области" были уложены 45-миллиметровые капсулы артиллерийских снарядов с землёй с мест гибели пограничников, уроженцев Куйбышевской области.

Капсулы были доставлены участниками автопробега "Они первыми вошли в бессмертие…", посвященного 80-й годовщине со дня первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы Великой Отечественной войны.