Продажи видеокамер в Самарской области выросли в 4,5 раза

Tele2 в Самарской области фиксирует рост продаж систем видеонаблюдения в фирменной рознице. За 5 месяцев количество покупок этого непрофильного для салонов связи оборудования выросло в 4,5 раза. Причем в прошлом году жители Самарской области в равной степени приобретали камеры для улиц и для помещений. В этом году почти 70% купленных устройств подходят для видеонаблюдения внутри квартир и офисов.

В фирменной рознице Tele2 количество продаж систем видеонаблюдения растет от месяца к месяцу. В 2020 рост спроса на камеры для обеспечения безопасности наблюдался с июня по октябрь, тогда продажи выросли в 2,2 раза. С начала года продажи систем видеонаблюдения в салонах связи Tele2 выросли в 4,5 раз.

Устройства покупают, чтобы организовать контроль за детьми во время отсутствия взрослых, а также за пожилыми людьми. Также их используют для охраны помещений и офисов. Камеры просты в настройке и управлении, не требуют дополнительного программного обеспечения и интегрированы в систему "Умный дом" от компании "Ростелеком". Спрос на нее также вырос вдвое за прошедшие 5 месяцев.

Модельный ряд в розничной сети представлен как видеокамерами стандартной комплектации, так и устройствами сегмента премиум. Самой популярной моделью оказалось IP-камера "Ростелеком" IPC8232SWC-WE, на нее приходится 45% продаж от общего числа видеокамер. Устройство записывает видео в формате Full HD, что позволяет увеличить изображение и рассмотреть мельчайшие детали. Встроенный датчик движения фиксирует внештатные ситуации и сразу отправляет push-уведомления на смартфон пользователя. Также камера поддерживает режим облачного хранения данных. Среди технических особенностей устройства также съемка при слабом освещении и динамик для записи звука и общения с теми, кто находится в комнате.

Установить системы видеонаблюдения дома не составит труда. После размещения в выбранных местах оборудование необходимо подключить к сети WI-FI и настроить в личном кабинете приложения. Это можно сделать самостоятельно или оставить заявку на подключение специалистами в салонах связи Tele2. Также при покупке смартфона от 25 000 рублей в фирменной рознице, можно приобрести базовую камеру для системы наблюдения по цене 1 рубль.