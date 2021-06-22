Продажи видеокамер в Самарской области выросли в 4,5 раза

Tele2 в Самарской области фиксирует рост продаж систем видеонаблюдения в фирменной рознице. За 5 месяцев количество покупок этого непрофильного для салонов связи оборудования выросло в 4,5 раза. Причем в прошлом году жители Самарской области в равной степени приобретали камеры для улиц и для помещений. В этом году почти 70% купленных устройств подходят для видеонаблюдения внутри квартир и офисов.
В фирменной рознице Tele2 количество продаж систем видеонаблюдения растет от месяца к месяцу. В 2020 рост спроса на камеры для обеспечения безопасности наблюдался с июня по октябрь, тогда продажи выросли в 2,2 раза. С начала года продажи систем видеонаблюдения в салонах связи Tele2 выросли в 4,5 раз.
Устройства покупают, чтобы организовать контроль за детьми во время отсутствия взрослых, а также за пожилыми людьми. Также их используют для охраны помещений и офисов. Камеры просты в настройке и управлении, не требуют дополнительного программного обеспечения и интегрированы в систему "Умный дом" от компании "Ростелеком". Спрос на нее также вырос вдвое за прошедшие 5 месяцев.
Модельный ряд в розничной сети представлен как видеокамерами стандартной комплектации, так и устройствами сегмента премиум. Самой популярной моделью оказалось IP-камера "Ростелеком" IPC8232SWC-WE, на нее приходится 45% продаж от общего числа видеокамер. Устройство записывает видео в формате Full HD, что позволяет увеличить изображение и рассмотреть мельчайшие детали. Встроенный датчик движения фиксирует внештатные ситуации и сразу отправляет push-уведомления на смартфон пользователя. Также камера поддерживает режим облачного хранения данных. Среди технических особенностей устройства также съемка при слабом освещении и динамик для записи звука и общения с теми, кто находится в комнате.
Установить системы видеонаблюдения дома не составит труда. После размещения в выбранных местах оборудование необходимо подключить к сети WI-FI и настроить в личном кабинете приложения. Это можно сделать самостоятельно или оставить заявку на подключение специалистами в салонах связи Tele2. Также при покупке смартфона от 25 000 рублей в фирменной рознице, можно приобрести базовую камеру для системы наблюдения по цене 1 рубль.
Последние комментарии
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)