Владимир Кошелев поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь в развитии инфраструктуры гостеприимства

Туристическая привлекательность Самарской области - один из приоритетов развития региона. Развивается транспортная и социальная инфраструктура, появляются новые инвестиционные проекты в сфере туризма.

Решать совместные задачи по развитию индустрии гостеприимства помогает выстроенное взаимодействие с региональными властями. Высокий уровень поддержки про реализации инвестиционных проектов со стороны правительства Самарской области отмечают ведущие игроки рынка.

"Благодаря совместной работе с правительством Самарской области, с губернатором Дмитрием Азаровым в регионе активно развивается инфрастуктура гостеприимства, проектируются и строятся новые объекты, которые делают Самару ещё более привлекательной, — комментирует председатель совета директоров "Корпорация Кошелев" Владимир Кошелев. — Мы видим, как и с каким вниманием относится к развитию туристической сферы правительство Самарской области и работая в единой команде, уверены в успехе нашего общего дела — динамичного развития нашего родного региона".

Самарскую область в 2020 году посетило около 1,7 млн туристов, что на 20% больше, чем годом ранее. Отрасль обеспечивает около 14 млрд руб. только налоговых поступлений, 3,8 млрд из которых остаётся в региональном бюджете.

С учетом взрывного роста внутреннего туризма возникает необходимость увеличения потенциала местного рынка сферы гостеприимства и сервисных услуг. С этой целью в регионе разрабатывается программа развития туризма, направленная на продвижение туристского продукта и повышение узнаваемости Самарской области, повышение квалификации кадров работников отрасли, развитие инновационных проектов и инициатив в отрасли и т. д.

Одной из важнейших задач является создание инфраструктуры туризма. Так, областной совет по улучшению инвестиционного климата одобрил проект апарт-отеля с инфраструктурой на берегу Волги в Самаре, который был представлен корпорацией "Кошелев".

Планируется, что новый отель на 2-й дачной просеке позволит с комфортом разместиться на берегу реки и посетить достопримечательности области.

Как пояснили в строительной компании, планируется возведение главного корпуса на 120 номеров и восьми коттеджей на 36 мест. Проектом предусмотрены ресторан на 500 мест, бассейн, конференц-зал, развлекательный центр и спортивные площадки. Также на территории будет обустроена пляжная зона, появятся причалы для катеров и яхт, сооружения для занятий водными видами спорта и активного отдыха. При необходимости будут проведены работы по укреплению береговой линии. Все это позволит оказывать дополнительные туристические услуги в регионе.