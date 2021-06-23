Главный детский инфекционист региона Сергей Китайчик сделал первую прививку от COVID-19

В среду, 23 июня, первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел главный детский инфекционист региона, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

"Лучшим способом защиты от коварной инфекции COVID-19 служит вакцинопрофилактика. Как врач-инфекционист призываю всех, кто не болел или перенес заболевание более шести месяцев назад, обязательно привиться", - обратился к жителям региона Сергей Китайчик.

Он добавил, что все его близкие сделали прививки, как только началась массовая вакцинация.

"Я переболел инфекцией и сегодня, спустя более чем шесть месяцев после болезни, также последовал их примеру. Призываю жителей продолжать соблюдать меры собственной безопасности - это маски, мытье рук, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и, главное, вакцинация. Защитите себя и своих родных от опасной инфекции!" - призвал главный детский инфекционист региона.