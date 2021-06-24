В Самарской области почти втрое выросло число любителей ночного онлайн-шоппинга

Tele2 проанализировала покупательскую активность самарских абонентов в интернет-магазинах. За год специалисты Tele2 из проектного офиса big data зафиксировали рост спроса на онлайн-заказы в ночное время в 2,8 раза. Абсолютным лидером по популярности среди ночных покупателей стал маркетплейс Ozon, на него пришлось больше половины всех посещений.

Tele2 с помощью big data оценила покупательскую активность своих абонентов и выяснила, какие еще покупки совершают самарцы с 22:00 до 07:00. Data scientists компании выбрали восемь интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом — от медицинских товаров до ювелирных украшений. В выборку попали СБЕР ЕАПТЕКА, магазин бытовой техники и электроники "Эльдорадо", интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики "Золотое яблоко", сервис по поиску и покупке авиабилетов KUPIBILET.RU, интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous, сервис доставки продуктов СберМаркет и интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Количество онлайн-шопоголиков в регионе за год выросло в 2,8 раза, причем резкое увлечение аудитории — на 30% — произошло в ноябре и начале декабря. Лидером по количеству клиентов стал интернет-магазин Ozon — онлайн-каталог товаров за год (март 2020 — март 2021) просмотрели 51% пользователей от общего числа онлайн-покупателей. При этом два месяца до Нового года также стали самым активным периодом, число пользователей выросло в 1,3 раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Это обусловлено традиционными ноябрьскими периодом скидок и подготовкой к праздникам.

На втором месте по популярности среди "полуночников" оказался интернет-магазин бытовой техники "Эльдорадо", на который пришлось 19% клиентов. При этом, ожидаемо, в январе был пик по числу посещений — количество пользователей составило 20% от общего числа посетителей платформы за год, что также связано с традиционным периодом распродаж.

Сервис доставки СберМаркет с долей в 7,5% поделил третью строчку рейтинга с магазином парфюмерии и профессиональной косметики "Золотое яблоко", на который ночью приходится так же 7,5% посещений. Сервис интернет-покупок Яндекс.Маркет с результатом 6% оказался четвертым. Еще одной платформой для анализа в категории "мода и красота" был выбран интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. По частоте ночных обращений с долей в 2,7% площадка стала пятой. Высокотехнологичный сервис доставки товаров для здоровья СБЕР ЕАПТЕКА заняла шестое место с результатом 1,8%.

Седьмую позицию в списке занимает интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous и сервис для поиска и покупки авиабилетов KUPIBILET.RU.