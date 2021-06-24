Дмитрий Азаров запустил производство автокомпонентов в Особой экономической зоне "Тольятти"

В четверг, 24 июня, на территории Особой экономической зоны "Тольятти" открылось новое крупное производство автокомпонентов. Старт работе завода "Форесия" в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Форесия" на территории региона будет выпускать автомобильные сидения. "Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области — автомобилестроении. И я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект", — отметил глава региона.

Реализация этого инвестиционного проекта запланирована в три этапа. В рамках первого уже налажен выпуск каркасов сидений. Сейчас идет строительство новых корпусов под пошив обивки. Работы планируют завершить к концу этого года. Летом следующего года начнут выпускать пенный наполнитель для сидений. Общий объем вложений составит более 2,5 млрд рублей. Полный запуск завода позволит создать около 600 новых рабочих мест, в перспективе число занятых на предприятии планируют увеличить до 1 тысячи человек.

"Мы когда-то начинали с ситуации высокого уровня безработицы в Тольятти, когда количество людей, ищущих работу, было значительно больше, чем вакансий. Сегодня вакансий в регионе в целом, и в Тольятти в частности, в 2 раза больше, чем тех людей, которые стоят на учете в фонде занятости, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — Несмотря на сложности прошлого года, несмотря на пандемию, мы создаем новые рабочие места".

Тольяттинский завод в системе глобальной компании "Форесия" станет единственным предприятием, в котором будут осуществляться все технологические операции по производству автомобильных сидений — порядка 1,5 тыс. машинокомплектов в день. Они будут поставляться по производственным проектам АО "АвтоВАЗ", альянс Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus.

"Хочу поблагодарить губернатора Самарской области, власти региона за всестороннюю поддержку проекта с момента обсуждения идеи и на всех этапах реализации. Завод в Тольятти будет самым крупным производством компании Форесия в России", — отметил вице-президент компании "Форесия в России" Лукаш Бабущка.

Губернатор подчеркнул, что размещение этого предприятия на Самарской земле, в Тольятти, в Особой экономической зоне, позволит повысить уровень локализации продукции АвтоВАЗа. В этом году будут запущены и другие новые предприятия. "Мы потрудились над тем, чтобы такие возможности были в текущем году", — резюмировал Дмитрий Азаров.



