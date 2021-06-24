16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров запустил производство автокомпонентов в Особой экономической зоне "Тольятти" В Самарской области более 96% школьников и студентов прошли психологическое тестирование на наркотики В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями по COVID-19 Владимир Кошелев поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь в развитии инфраструктуры гостеприимства В День памяти и скорби Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню в Самаре

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров запустил производство автокомпонентов в Особой экономической зоне "Тольятти"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 июня, на территории Особой экономической зоны "Тольятти" открылось новое крупное производство автокомпонентов. Старт работе завода "Форесия" в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Форесия" на территории региона будет выпускать автомобильные сидения. "Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области — автомобилестроении. И я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект", — отметил глава региона.

Реализация этого инвестиционного проекта запланирована в три этапа. В рамках первого уже налажен выпуск каркасов сидений. Сейчас идет строительство новых корпусов под пошив обивки. Работы планируют завершить к концу этого года. Летом следующего года начнут выпускать пенный наполнитель для сидений. Общий объем вложений составит более 2,5 млрд рублей. Полный запуск завода позволит создать около 600 новых рабочих мест, в перспективе число занятых на предприятии планируют увеличить до 1 тысячи человек.

"Мы когда-то начинали с ситуации высокого уровня безработицы в Тольятти, когда количество людей, ищущих работу, было значительно больше, чем вакансий. Сегодня вакансий в регионе в целом, и в Тольятти в частности, в 2 раза больше, чем тех людей, которые стоят на учете в фонде занятости, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — Несмотря на сложности прошлого года, несмотря на пандемию, мы создаем новые рабочие места".

Тольяттинский завод в системе глобальной компании "Форесия" станет единственным предприятием, в котором будут осуществляться все технологические операции по производству автомобильных сидений — порядка 1,5 тыс. машинокомплектов в день. Они будут поставляться по производственным проектам АО "АвтоВАЗ", альянс Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus.

"Хочу поблагодарить губернатора Самарской области, власти региона за всестороннюю поддержку проекта с момента обсуждения идеи и на всех этапах реализации. Завод в Тольятти будет самым крупным производством компании Форесия в России", — отметил вице-президент компании "Форесия в России" Лукаш Бабущка.

Губернатор подчеркнул, что размещение этого предприятия на Самарской земле, в Тольятти, в Особой экономической зоне, позволит повысить уровень локализации продукции АвтоВАЗа. В этом году будут запущены и другие новые предприятия. "Мы потрудились над тем, чтобы такие возможности были в текущем году", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4