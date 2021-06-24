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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Международные эксперты признали Tele2 лучшей по доступности 4G

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 стала лучшим оператором "большой четверки" по доступности сети 4G — таковы результаты независимого отчета Opensignal от мая 2021 года. Компания проводит авторитетные исследования качества связи c точки зрения реального клиентского опыта. Tele2 также разделила первое место в рейтинге с другим оператором по таким показателям, как игровой опыт и качество звонков через приложения.

Tele2 опередила конкурентов по показателю доступности 4G (4G Availability): он оценивает долю времени, в течение которого пользователи оставались подключенными к сети 4G в ходе проведения замера. Tele2 показала результат в 86,1%, опередив ближайшего конкурента на 2,2 п. п., а обладателя четвертого места — на 5,4 п. п. Техническая программа Tele2 фокусируется на развитии технологии LTE: в прошлом году компания завершила масштабную программу по установке оборудования 4G на каждый сайт. В течение 2019–2020 гг. Tele2 ввела в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций Ericsson на всей территории России. В прошлом году оператор нарастил число новейших базовых станций 4G на 56% год к году. В целом в регионах присутствия Tele2 покрыла сетями 4G 97% населения.

Tele2 также стала победителем по показателю "Игровой опыт" (Games Experience) с результатом 54,1 балла, опередив обладателя второго места на 1,9 балла. Оценка демонстрирует качество, которое получает пользователь мобильных игр на сети оператора, — на него влияют такие параметры, как джиттер, задержка и потеря пакетов. Tele2 активно продвигает направление мобильного гейминга. Оператор еженедельно проводит 30-40 турниров по мобильному киберспорту на платформе Cyberhero, где игроки могут монетизировать свои навыки, и ежегодно организует всероссийские соревнования Tele2 Mobile Open Cup. В основе мобильного гейминга — качество сети 4G, без которого невозможен положительный клиентский опыт.

Аналитики Opensignal присвоили Tele2 первое место по показателю, который демонстрирует качество клиентского опыта при звонках через ОТТ-сервисы — приложения WhatsApp, Skype, Facebook Messenger. Показатель (Voice App Experience) рассчитывается исходя из совокупности технических параметров звонка и его восприятия клиентом. Высокое качество речи и устойчивость соединений при разговорах через мессенджеры возможны только при стабильности высокоскоростного мобильного интернета.

Opensignal публикует признанные во всем мире исследования качества мобильных сетей с точки зрения клиентского опыта. По мнению Opensignal, многие операторы громко говорят о том, что их сеть лучшая, а скорости — самые высокие. Однако часто заявления идут вразрез с конечным клиентским опытом. Миссия Opensignal — говорить правду о реальном опыте пользователя мобильных услуг: "Мы полагаем, что большая прозрачность подтолкнет мобильных операторов к развитию, поможет потребителям выбрать мобильного оператора, будет способствовать конкуренции и улучшит качество связи для каждого".

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