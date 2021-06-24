Дмитрий Азаров встретился с Владимиром Гутеневым

В четверг, 24 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций ОПК, первым зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Гутеневым.
Они обсудили итоги визита в регион Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, состоявшегося на минувшей неделе. Напомним, Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности, а также вместе с Полномочным представителем президента страны в ПФО Игорем Комаровым ознакомился с работой крупнейших предприятий региона РКЦ "Прогресс" и "ОДК-Кузнецов".
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!