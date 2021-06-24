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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров встретился с Владимиром Гутеневым

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций ОПК, первым зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Гутеневым.

Они обсудили итоги визита в регион Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, состоявшегося на минувшей неделе. Напомним, Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности, а также вместе с Полномочным представителем президента страны в ПФО Игорем Комаровым ознакомился с работой крупнейших предприятий региона РКЦ "Прогресс" и "ОДК-Кузнецов".

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