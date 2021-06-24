В Самаре начали строить Центр конструкторских разработок и научных исследований "ОДК-Кузнецов"

В четверг, 24 июня, в пос. Управленческий в Самаре начали строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований "ОДК-Кузнецов" Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.
Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, депутат Госдумы РФ, зампредседателя Общероссийской общественной организации Союз Машиностроителей России Владимир Гутенев, гендиректор АО "ОДК" Александр Артюхов, управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев, потомки Н. Д. Кузнецова, сотрудники и ветераны предприятия приняли участие в торжественной церемонии заливки фундамента нового здания, посвященной 110-й годовщине со дня рождения конструктора, академика Николая Кузнецова.
В новом здании ОКБ организуют рабочие места для 500 инженеров-конструкторов, которые будут вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики. Проект реализуют до конца 2022 года. Его стоимость — 980 млн рублей.
Здание возводят на территории обособленного подразделения "ОДК-Кузнецов" — "Управленческий". Здесь работал генеральный конструктор Николай Кузнецов, а сегодня располагается опытное производство и ОКБ самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации.
От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников мероприятия приветствовал председатель регионального правительства. "Поселок Управленческий традиционно был сосредоточием конструкторской мысли в области двигателестроения. Именно здесь Николай Кузнецов разработал свой знаменитые двигатели, в том числе легендарные моторы для стратегической дальней авиации России и НК-33, надежный и мощный, до сих пор использующийся для космических пусков. Создание современного нового научного центра станет новым толчком для развития поселка, позволит создать более 500 высокотехнологичных рабочих мест, привлечь в этот район Самары новые инвестиции. Уверен, что с реализацией этого проекта в 21 веке легендарная школа Николая Кузнецова получит новый вектор развития конструкторского направления, создаст двигатели нового поколения, а значит, разработки изделий под маркой "НК" еще многие десятилетия будут производиться и совершенствоваться, прославляя самарскую землю", — сказал Виктор Кудряшов.
Общая площадь нового трехэтажного здания, оснащенного современными системами инженерного анализа и проектирования, позволяющими создавать перспективные двигатели, составит 10,5 тыс. кв. м. Для эффективной работы создадут системы хранения и обработки данных, интегрирующие процесс распределенной разработки, технологической подготовки опытного производства и обработки результатов испытаний.
"Чтобы создавать прорывные продукты, необходимы современные условия, передовая техническая база. Именно такие условия сегодня формируются здесь, на "ОДК-Кузнецов". С 2016 года компания ведет масштабную реконструкцию и техническое перевооружение. Общая сумма инвестиций уже превышает 16 млрд руб. и в перспективе увеличится почти вдвое. Строительство ОКБ — один из стратегических проектов Ростеха. Новый центр позволит создать современную научно-исследовательскую базу, привлечь молодых специалистов, дать качественный виток развитию опытного производства "ОДК-Кузнецов". Убежден, что Центр конструкторских разработок, который мы сегодня основали, войдет в число ключевых отраслевых КБ. Это будет настоящий интеллектуальный центр, формирующий будущее двигателе- и авиастроения", — считает первый заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
В Центре организуют современное пространство для коллективной работы — двухуровневый конференц-зал с системой защищенной видеоконференцсвязи для обучающих мероприятий, семинаров и работы над совместными проектами с организациями-партнерами.
"Конструкторами самарского предприятия ведутся перспективные разработки как в газотурбинном двигателестроении, так и в совершенствовании ракетной техники. Работа предполагает онлайн-кооперацию с партнерами, а также взаимодействие специалистов внутри конструкторских служб предприятия. Новое рабочее пространство позволит эффективно решать поставленные задачи. Строительство Центра конструкторских разработок и научных исследований знаменует собой новый вектор развития самарского предприятия ОДК, здесь будут рождаться современные инженерные проекты, а значит, имя Николая Кузнецова остается символом перспективного развития", — отметил генеральный конструктор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Юрий Шмотин.
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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