Дмитрий Азаров обсудил с членами Общественной палаты выборы и волонтерство

В четверг, 24 июня, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Общественной палаты Самарской области. Центральными темами стали работа регионального штаба по независимому наблюдению на выборах депутатов Государственной и губернской думы, а также содействие развитию волонтерства в регионе.

Глава региона отметил, что деятельность Общественной палаты представляет огромную значимость для него лично и для всех жителей области. "Важна совместная реализация нашей стратегии лидерства, национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - Глава государства сказал: "Всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие наших регионов". Уверен, что эти слова в полной мере относятся ко всем участникам нашего совещания, все мы чувствуем свою ответственность. Общественная палата служит во многом мерилом взаимодействия власти с обществом. И те аспекты, проблемные вопросы, претензии людей, которые члены Общественной палаты поднимают, доводят до органов исполнительной власти и лично до меня, крайне значимы для успешной реализации намеченных планов, а если нужно - и их корректировки, исходя из запросов и чаяний людей".

Особое внимание членов Палаты губернатор обратил на выборы в Госдуму и региональный парламент. Традиционно Общественная палата Самарской области берет на себя функцию организации общественного контроля за подготовкой и проведением голосования.

"Уверен, все мы понимаем, какая ответственность лежит на всех нас совместно с Общественной палатой, депутатским корпусом, партиями, которые будут участниками этих событий, по достойному проведению выборов на территории Самарской области. Рассчитываю, что члены Общественной палаты станут арбитрами, которые будут внимательно наблюдать за ходом выборов, участвовать в разъяснительной работе, расставлять "точки над i" в каких-то спорных вопросах, которые всегда возникают в политической борьбе, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Все мы заинтересованы в проведении честных, справедливых выборов, и огромное значение здесь имеет организация общественного контроля за ходом предвыборной кампании и подсчета голосов. Общественная палата здесь как консолидирующий институт общества должна и может сыграть весомую роль".

Руководитель области напомнил, что такая работа была выстроена в 2018 г. на выборах президента страны. "Мы смогли вместе с вами пригласить людей к участию в общественном наблюдении, научить их, ознакомить с законодательством, создать, на мой взгляд, целое общественное движение наблюдения за выборами. Это значительно повысило и интерес людей к выборам, и доверие к результатам", - отметил губернатор и обозначил главную задачу: обеспечить предметный и системный контроль за соблюдением норм законодательства.

С такой позицией согласен и председатель областной Общественной палаты Виктор Сойфер: "Наша главная задача состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение законности избирательных прав наших с вами земляков, чтобы выборы прошли честно и открыто. Этот вопрос нельзя упускать из внимания, он будет до окончания выборов стоять в повестке".

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК Галина Николаева доложила, что штаб по наблюдению за избирательными кампаниями 2021 г. был создан 11 марта. В него вошли 16 человек, в том числе представители общественных и некоммерческих организаций, медиа-сферы. Они будут курировать работу по наблюдению за выборами.

"Сейчас проводится обучение общественных наблюдателей - это более чем 5 тыс. человек, которые изъявили желание следить за избирательным процессом. Уже прошли десятки встреч и семинаров. А среди лекторов и наставников - юристы, члены избирательных комиссий и опытные наблюдатели, которые следили за избирательными кампаниями предыдущих лет", - рассказала о первых результатах работы штаба Галина Николаева.

Сформированы группы мониторинга и наблюдения, ситуационный центр, которые будут следить за избирательными кампаниями до дня выборов. Уже создана "горячая линия" для работы с обращениями жителей региона. Правовую оценку реализации избирательных прав граждан даст экспертный центр.

"Выборы предыдущих лет продемонстрировали, что силами независимых общественных наблюдателей были предотвращены нарушения избирательного законодательства", - отметила Галина Николаева.

"Наши наблюдатели стремились к объективному рассмотрению всех заявлений и обращений. Мы реагировали на разного рода информационные вбросы, которые имели место на федеральном уровне применительно к Самарской области", - добавил член региональной общественной палаты Виктор Полянский. Такая задача стоит и в этот выборный год.

Глава региона подчеркнул, что важно создать действенные каналы коммуникации с жителями региона. Только эффективная обратная связь повысит уровень доверия людей к происходящим в регионе процессам. "У нас идет масштабная трансформация экономики, наши крупнейшие инфраструктурные проекты находятся в фокусе внимания президента РФ, правительства России, поскольку они влияют непосредственно на развитие всего нашего государства. Поэтому правильные подходы к настройке каналов коммуникации с людьми, к выстраиванию совместной работы по разработке программ, планов, исходящих от общества, позволят нам добиваться результатов", - уверен Дмитрий Азаров.

"Мы понимаем, что в период избирательной кампании возникают конфликтные ситуации, мы участвуем в этих процессах, решаем их. Кроме того, мы постоянно находимся в контакте с людьми и сейчас работаем над тем, чтобы развивать коммуникационные каналы. Мы понимаем, что от нас зависит многое, и институт общественного наблюдения, который был создан, активно решает поставленные задачи", - отметил Виктор Сойфер.

Члены Общественной палаты подчеркнули, что с каждым годом растет активность жителей и их вовлеченность в общественные процессы. Например, жители региона формируют проекты благоустройства, сами контролируют их исполнение. "Это главная движущая сила перемен, - подчеркнул руководитель области. - И таких людей становится больше. Я в этом убеждаюсь каждый раз при общении с общественными организациями, выезжая в те или иные муниципалитеты нашей губернии. Нам удалось повысить активность граждан, и не лишнее тому подтверждение - количество народных, общественных инициатив, которые получают грантовую поддержку, в том числе из Фонда Президентских грантов. Это говорит о том, что активность крайне велика, мы здесь на лидирующих позициях в стране. Это стало возможным благодаря нашей совместной работе, созданию целой системы поддержки народных общественных инициатив по всей территории Самарской области".

В 2021 г. финансирование на поддержку общественных проектов по инициативе Дмитрия Азарова будет увеличено на 50 млн рублей. Поправки в областной бюджет рассмотрят на ближайшем заседании губернской думы. "Это решение я принял, поскольку вижу, что проектов, которые люди предлагают, становится все больше, и мы должны своевременно реагировать на запросы", - подчеркнул губернатор.

Отдельно участники заседания обсудили вопросы развития волонтерского движения. В него вовлечены более чем 150 тыс. жителей Самарской области - это и школьники, и студенты, и работающая молодежь, и люди "серебряного" возраста.

"Наш регион является одним из наиболее активных по развитию добровольчества и волонтерства в России. Самарская область входит в число девяти субъектов страны, которые уже третий год подряд одерживают победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик", - отметила зампредседателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева. Она добавила, что жители области всегда готовы прийти на помощь. Это показал 2020 год. В пик пандемии тысячи людей оказывали поддержку и заботу тем, кто в ней нуждался. Добровольцы передавали продукты, разносили лекарства, собирали деньги на закупку средств защиты и медицинского оборудования. "Только вместе мы сможем решать все вопросы, добиваясь хорошего результата", - отметила вице-спикер областного парламента.

Зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский привел в пример общественную акцию "Мы вместе", в которую во время активного распространения коронавируса включились тысячи волонтеров. "Мы первыми в стране нашим добровольческим корпусом провели мониторинг цен на продукты, благодаря которому смогли не допустить их дальнейшего роста и удержать стоимость основных продуктов питания", - напомнил зампред Общественной палаты.

"В Самарской области уделяется особое внимание вопросам волонтерства. В регионе немало программ и проектов по развитию добровольческого движения. Все эти неравнодушные люди формируют атмосферу добра, что особо значимо сейчас, в это непростое время", - отметила Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты страны.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех волонтеров и небезразличных к чужой беде граждан, проживающих в Самарской области, за их работу. "Столь масштабным добровольческое движение не стало бы, если бы не работа членов Общественной палаты, которые своим примером и поддержкой проектов создавали условия для развития волонтерства в нашем регионе в прошлом году - самом сложном для большинства граждан нашей страны и Самарской области. Всех за это сердечно благодарю", - резюмировал губернатор.