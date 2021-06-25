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Экономика и бизнес

В Самарской области стартовал прием заявок на участие в проекте "Мама-предприниматель"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области идет набор на обучающий курс "Мама-предприниматель", который уже не первый год дает возможность женщинам успешно стартовать в бизнесе, получать весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательской деятельности.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Принять участие в программе могут женщины в декрете и мамы несовершеннолетних детей, при этом не имеющие зарегистрированного бизнеса или ведущие его не более 1 года на момент реализации программы в регионе. Заявки принимаются до 21 сентября.

Организатором конкурса выступает областное минэкономразвития.

"Уже четвертый год мы поддерживаем проект "Мама-предприниматель" на региональном уровне, поскольку видим важную задачу в создании возможностей для женщин, решивших попробовать свои силы в предпринимательстве, реализовать свою бизнес-идею. Опытные эксперты в течение недели будут обучать участниц основам предпринимательства, ведению бухгалтерии, бизнес-планированию и многому другому. По итогам такой насыщенной недели каждая из них может упаковать свою идею в бизнес-план, а также претендовать на главный приз — грант на реализацию своего проекта", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С 28 сентября по 4 октября сразу в трех городах региона — Самаре, Тольятти и Сызрани — на базе центров "Мой бизнес" начнут обучение группы проекта. Завершающим этапом станет защита бизнес-идей, где участницы смогут получить рекомендации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и партнеров и выиграть грант от компании-партнера проекта.

"Участие в проекте для меня стало не просто очередным событием, а настоящим открытием, прежде всего возможностью развития любимого дела, — поделилась победительница конкурса "Мама-предприниматель" 2020 года, автор проекта "Морковки из духовки" Алла Ковалик. — Недельное погружение в основы и тонкости ведения бизнеса позволили по-другому взглянуть на свою деятельность, составить поэтапный план расширения и привлечения новых клиентов. Не менее важным оказалось знакомство с такими же девушками, которые посвящают себя своей семье и одновременно стремятся реализовать себя. Я искренне советую получить этот опыт и принять участие в программе".

Используйте шанс получить поддержку в реализации своей мечты — успейте подать заявку до 21 сентября на сайте mama-predprinimatel.ru! Количество мест ограничено.

В 2020 году на программу "Мама-предприниматель" было подано более 350 заявок, 45 женщин прошли отбор и обучение в трех городах, в финал вышли 15 участниц, каждая из которых получила рекомендации экспертов по упаковке бизнес-идей, призы и подарки от партнеров конкурса.

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