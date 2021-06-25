16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областные власти помогут ветцентру для безнадзорных животных Дмитрий Азаров поручил обеспечить средствами реабилитации всех пациентов со стомами Дмитрий Азаров обсудил с членами Общественной палаты выборы и волонтерство Дмитрий Азаров встретился с Владимиром Гутеневым Дмитрий Азаров принял участие в федеральном семинаре-совещании по жилищному строительству

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил обеспечить средствами реабилитации всех пациентов со стомами

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пациентов со стомами обеспечат средствами реабилитации за счет бюджета Самарской области. Такое решение было принято по итогам личного приема граждан, который губернатор Дмитрий Азаров провел в приемной президента России Владимира Путина.

Фото: samregion.ru

К главе региона в социальных сетях обратилась руководитель региональной общественной организации инвалидов — стомированных больных "Вместе" Татьяна Борисова с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения таких пациентов средствами ухода и реабилитации в послеоперационный период за счет областного бюджета.

Такие технические средства реабилитации выдаются пациенту бесплатно только после прохождения комиссии МСЭ и получения группы инвалидности. Однако с момента проведения операции до получения инвалидности может пройти несколько месяцев, а специальные средства нужны сразу.

"Без этих средств тяжело жить, без них невозможно выйти из дома и адаптироваться в обществе. Эти средства дорогостоящие, в месяц уходит от 5 до 8 тысяч рублей", — рассказала Татьяна Борисова. — Поэтому крайне важно облегчить людям сложную жизненную ситуацию и обеспечить средствами до получения группы инвалидности. Ведь столкнуться с этой проблемой может любой. Диагнозы при таких операциях разные".

Вопрос о поддержке стомированных пациентов и обеспечения их необходимыми средствами ухода уже обсуждался, но до сих пор оставался нерешенным.

Губернатор поручил министерству здравоохранения в кратчайшие сроки решить вопрос об обеспечении данных пациентов средствами ухода и реабилитации до установления группы инвалидности, подчеркнув важность проблемы. Средства будут предусмотрены в областном бюджете в ближайшее время.

Кроме того, министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что для лучшего учета пациентов со стомой необходимо создать электронный реестр таких пациентов, куда будет поступать информация обо всех пациентах после операции и оперативно передаваться в поликлиники.

"Министерством здравоохранения Самарской области проведен расчет стоимости расходных материалов для обеспечения стомированных пациентов до присвоения им группы инвалидности, запланировано дополнительное финансирование, которое позволит обеспечить пациентов, нуждающихся в такого рода поддержке", — доложил министр.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4