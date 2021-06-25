Дмитрий Азаров поручил обеспечить средствами реабилитации всех пациентов со стомами

Пациентов со стомами обеспечат средствами реабилитации за счет бюджета Самарской области. Такое решение было принято по итогам личного приема граждан, который губернатор Дмитрий Азаров провел в приемной президента России Владимира Путина.

К главе региона в социальных сетях обратилась руководитель региональной общественной организации инвалидов — стомированных больных "Вместе" Татьяна Борисова с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения таких пациентов средствами ухода и реабилитации в послеоперационный период за счет областного бюджета.

Такие технические средства реабилитации выдаются пациенту бесплатно только после прохождения комиссии МСЭ и получения группы инвалидности. Однако с момента проведения операции до получения инвалидности может пройти несколько месяцев, а специальные средства нужны сразу.

"Без этих средств тяжело жить, без них невозможно выйти из дома и адаптироваться в обществе. Эти средства дорогостоящие, в месяц уходит от 5 до 8 тысяч рублей", — рассказала Татьяна Борисова. — Поэтому крайне важно облегчить людям сложную жизненную ситуацию и обеспечить средствами до получения группы инвалидности. Ведь столкнуться с этой проблемой может любой. Диагнозы при таких операциях разные".

Вопрос о поддержке стомированных пациентов и обеспечения их необходимыми средствами ухода уже обсуждался, но до сих пор оставался нерешенным.

Губернатор поручил министерству здравоохранения в кратчайшие сроки решить вопрос об обеспечении данных пациентов средствами ухода и реабилитации до установления группы инвалидности, подчеркнув важность проблемы. Средства будут предусмотрены в областном бюджете в ближайшее время.

Кроме того, министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что для лучшего учета пациентов со стомой необходимо создать электронный реестр таких пациентов, куда будет поступать информация обо всех пациентах после операции и оперативно передаваться в поликлиники.

"Министерством здравоохранения Самарской области проведен расчет стоимости расходных материалов для обеспечения стомированных пациентов до присвоения им группы инвалидности, запланировано дополнительное финансирование, которое позволит обеспечить пациентов, нуждающихся в такого рода поддержке", — доложил министр.