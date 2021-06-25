В ТГУ прошла лекция о COVID-19 и преимуществах вакцинации

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) прошла лекция о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Директор Центра медицинской химии Александр Бунев рассказал о том, какие бывают вакцины от вируса, как они воздействуют на организм человека, о преимуществах вакцинации.

История вакцинации, которая насчитывает уже несколько десятилетий, условно делит всех людей на три группы. В первой — сторонники прививок, во второй — противники, и в третьей, по данным социологических опросов, самой многочисленной, находятся сомневающиеся. Сомнения, как известно, часто возникают от незнания, от недостатка достоверной информации, поэтому Александр Бунев постарался максимально доступно рассказать о том, что такое коронавирусы и как работают все три вакцины, которые предлагаются сегодня россиянам.

Прежде всего, он отметил, что коронавирус не стал для ученых всего мира чем-то незнакомым.

"Впервые исследователи выявили его еще в 1965 году у пациента, который страдал банальным ОРВИ. На самом деле и сейчас у 12-15% граждан с ОРВИ возбудителем болезни является именно коронавирус. COVID-19 — это вирус, вызывающий пневмонию, то есть воспаление легких, впервые он появился в Китае в конце 2019 года и уже в марте 2020-го стал причиной пандемии", — напомнил Александр Бунев.

Главная особенность нового коронавируса в том, что он очень хорошо умеет проникать в клетки, и генетические мутации, которые возникают на пути распространения этого вируса, приводят к тому, что появляются новые штаммы, более устойчивые, или, проще говоря, возможно, более заразные.

"Это неизбежно приведет к тому, что вирус будет распространяться все быстрее и быстрее, и главный вывод, который здесь напрашивается: COVID с нами, скорее всего, надолго, хотим мы этого или нет. Можно долго рассуждать про первую, вторую и третью волны, но я бы уже их считать перестал. Сегодня доказано, что ковид мутирует и изменяется гораздо быстрее, чем банальный вирус гриппа, который ходит в человеческой популяции. Очень важно формировать коллективный иммунитет", — сказал Александр Бунев.

Он подчеркнул, что одним из рациональных и проверенных временем способов предотвратить тотальное распространение заболевания является вакцинация. Она формирует коллективный иммунитет у населения, значительно снижая и число новых заболевших, и тяжесть протекания болезни у тех, кто не смог избежать заражения.

Сегодня в России для вакцинации используют три препарата: "Спутник V" от института им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра вирусологии "Вектор" и "КовиВак", разработанный центром им. Чумакова. Александр Бунев порекомендовал людям с хроническими заболеваниями, которые хотят привиться от ковида, сначала проконсультироваться со своим врачом, так как вакцинация показана не всем.

Полностью запись лекции можно посмотреть здесь.