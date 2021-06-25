В ТГУ прошла лекция о COVID-19 и преимуществах вакцинации

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) прошла лекция о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Директор Центра медицинской химии Александр Бунев рассказал о том, какие бывают вакцины от вируса, как они воздействуют на организм человека, о преимуществах вакцинации.
История вакцинации, которая насчитывает уже несколько десятилетий, условно делит всех людей на три группы. В первой — сторонники прививок, во второй — противники, и в третьей, по данным социологических опросов, самой многочисленной, находятся сомневающиеся. Сомнения, как известно, часто возникают от незнания, от недостатка достоверной информации, поэтому Александр Бунев постарался максимально доступно рассказать о том, что такое коронавирусы и как работают все три вакцины, которые предлагаются сегодня россиянам.
Прежде всего, он отметил, что коронавирус не стал для ученых всего мира чем-то незнакомым.
"Впервые исследователи выявили его еще в 1965 году у пациента, который страдал банальным ОРВИ. На самом деле и сейчас у 12-15% граждан с ОРВИ возбудителем болезни является именно коронавирус. COVID-19 — это вирус, вызывающий пневмонию, то есть воспаление легких, впервые он появился в Китае в конце 2019 года и уже в марте 2020-го стал причиной пандемии", — напомнил Александр Бунев.
Главная особенность нового коронавируса в том, что он очень хорошо умеет проникать в клетки, и генетические мутации, которые возникают на пути распространения этого вируса, приводят к тому, что появляются новые штаммы, более устойчивые, или, проще говоря, возможно, более заразные.
"Это неизбежно приведет к тому, что вирус будет распространяться все быстрее и быстрее, и главный вывод, который здесь напрашивается: COVID с нами, скорее всего, надолго, хотим мы этого или нет. Можно долго рассуждать про первую, вторую и третью волны, но я бы уже их считать перестал. Сегодня доказано, что ковид мутирует и изменяется гораздо быстрее, чем банальный вирус гриппа, который ходит в человеческой популяции. Очень важно формировать коллективный иммунитет", — сказал Александр Бунев.
Он подчеркнул, что одним из рациональных и проверенных временем способов предотвратить тотальное распространение заболевания является вакцинация. Она формирует коллективный иммунитет у населения, значительно снижая и число новых заболевших, и тяжесть протекания болезни у тех, кто не смог избежать заражения.
Сегодня в России для вакцинации используют три препарата: "Спутник V" от института им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра вирусологии "Вектор" и "КовиВак", разработанный центром им. Чумакова. Александр Бунев порекомендовал людям с хроническими заболеваниями, которые хотят привиться от ковида, сначала проконсультироваться со своим врачом, так как вакцинация показана не всем.
Полностью запись лекции можно посмотреть здесь.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966