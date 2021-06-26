Президент БК "Самара" Камо Погосян прошел вакцинацию от коронавируса

Президент баскетбольного клуба "Самара", вице-президент федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает минздрав Самарской области в Instagram.
"Я уверен, что профилактическая прививка нужна не только каждому из нас, — подчеркнул Камо Погосян, — она вносит свой вклад в защиту всего общества от опасной инфекции. Поэтому считаю своим долгом пройти вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье родных, чтобы не стать источником или переносчиком заболевания. Я обращаюсь к спортсменам губернии: сделайте прививку, которая не только защитит вас, но и внесет свой вклад в формирование коллективного иммунитета. Только так мы поможем себе, своим близким, всему обществу избежать серьезных последствий новой коронавирусной инфекции".
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966