Президент БК "Самара" Камо Погосян прошел вакцинацию от коронавируса

Президент баскетбольного клуба "Самара", вице-президент федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает минздрав Самарской области в Instagram.

"Я уверен, что профилактическая прививка нужна не только каждому из нас, — подчеркнул Камо Погосян, — она вносит свой вклад в защиту всего общества от опасной инфекции. Поэтому считаю своим долгом пройти вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье родных, чтобы не стать источником или переносчиком заболевания. Я обращаюсь к спортсменам губернии: сделайте прививку, которая не только защитит вас, но и внесет свой вклад в формирование коллективного иммунитета. Только так мы поможем себе, своим близким, всему обществу избежать серьезных последствий новой коронавирусной инфекции".