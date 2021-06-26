Дмитрий Азаров поздравил коллектив завода "Тольяттикаучук" с 60-летием

В субботу, 26 июня, губернатор Дмитрий Азаров поздравил с юбилеем сотрудников и ветеранов завода "Тольяттикаучук". Один из лидеров химической промышленности, крупнейшее предприятие Самарской области и России по выпуску синтетических каучуков отпраздновало свое 60-летие.

"Сегодня, работая здесь, в Тольятти, конечно, решил, что обязательно найду время и побываю на вашем торжестве", - отметил глава региона, который сам когда-то работал на "Синтезкаучуке".

Тогда предприятие переживало не лучшие времена и находилось в стадии банкротства. Сотрудники по полгода не получали зарплату. Но руководство компании, за экономический блок которой стал отвечать Дмитрий Азаров, совместно с профсоюзной организацией разработало антикризисную программу восстановления предприятия.

"Мы разработали успешную, как показало время, программу вывода предприятия из кризиса, финансового оздоровления. Именно здесь я приобрел такой масштабный опыт антикризисного управления, который мне, конечно, не раз пригодился, пригождается и сегодня, - подчеркнул губернатор. - Мы решили, что не допустим той судьбы, которая постигла, например, завод "Фосфор".

Сегодня "Тольяттикаучук" - активно развивающееся предприятие. Каждая седьмая тонна каучука, производимая в России, выпускается здесь. В 2020 г. производство достигло рекордного объема - 208 тыс. тонн. Продукция "Тольяттикаучука" востребована более чем в 30 странах мира и входит в перечень "100 лучших товаров России" Ее применяют при производстве шин и резинотехнических изделий, а также в строительной, медицинской и пищевой отраслях промышленности.

Предприятие прошло техническое перевооружение. Благодаря модернизации производств увеличился выпуск продукции. Сейчас "Тольяттикаучук" является современной высокотехнологичной компанией. А после интеграции "Тольяттикаучука" в 2019 г. в состав компании "Татнефть" у предприятия начался новый этап развития и продвижения продукции на российском рынке.

"При том подходе, который сегодня есть у руководства компании, у завода славное будущее, - выразил уверенность Дмитрий Азаров. - Завод вновь по праву занимает одно из ведущих мест в российской нефтехимической промышленности и поставляет продукцию в более чем 30 стран, играет заметную роль на мировых рынках нефтехимической продукции и, в частности, каучука, как это и было когда-то".

Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив за эти значимые достижения, огромный вклад в экономику региона и отметил, что даже в 2020 г., несмотря на вызовы, с которыми столкнулся весь мир и, соответственно, экономика Самарской области, удалось удержать планку валового регионального продукта, который превышает 1,5 трлн рублей. В этом есть и заслуга "Тольяттикаучука".

Губернатор отметил также экологическую ответственность предприятия.

"Вы знаете, что экологическая повестка сегодня достаточно актуальна для жителей города. И "Тольяттикаучук" здесь во многом показывает пример ответственного отношения к экологии нашего региона, родного города, заботы о здоровье людей", - обратил внимание глава региона.

Важную роль в развитии промышленности Тольятти и социальную ответственность предприятия отметил и глава города Николай Ренц.

"Тольяттикаучук" всегда играл огромную роль в жизни города. Сегодня это крупное, ориентированное на экспорт предприятие, которое имеет существенный вес в валовом региональном продукте и в целом в благополучии города, - отметил глава Тольятти. - Это серьезный работодатель, который платит достойную зарплату. Кроме того, это предприятие, которое вкладывает сотни миллионов рублей в улучшение экологической обстановки города, борьбу с вредными выбросами".

Большой вклад предприятие вносит и в улучшение инвестиционного климата региона. На территории "Тольяттикаучука" успешно реализуется проект по развитию Индустриального парка "Тольяттисинтез". Сегодня в числе резидентов 15 компаний, уже создано около 800 рабочих мест, а общий объем вложенных инвестиций с начала работы парка достиг почти 2 млрд рублей.

"За короткий срок мы с 65 места, где был регион в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2017 году, поднялись на восьмое место и уверенно вошли в список регионов-лидеров. Президент уже во второй раз отметил нашу динамику. Есть вклад и вашего коллектива в эту работу", - акцентировал внимание губернатор.

Гендиректор "Тольяттикаучука" Юрий Морозов сообщил о планах развития компании по строительству новых производств, поблагодарил руководство региона за поддержку и отметил, что главная ценность предприятия - люди.

"Я надеюсь, что коллектив, созданный сегодня на предприятии, будет сохраняться, множиться, но та душа, которая есть у него сегодня, сохранится", - добавил генеральный директор "Тольяттикаучука".

На предприятии трудится почти 2,3 тыс. человек - жителей Автограда и Ставропольского района. Валентина Лаптева пришла на предприятие электромонтером 40 лет назад и по сей день отвечает за безаварийную и стабильную работу оборудования в цехе электроавтоматики. Ее уважают и ценят, доверяют проведение исследований и опытно-промышленных испытаний, которые в итоге обеспечивают безопасность, надежность и большие объемы выпуска продукции. В день празднования 60-летия "Тольятткаучук" Валентину Лаптеву решением губернатора наградили почетным знаком Трудовой Славы Самарской области.

"На заводе в последнее время многое изменилось: появилось новое оборудование, автоматизация, намного легче стало работать. Спасибо за это губернатору и руководству предприятия", - рассказала заслуженный работник предприятия.

Поздравляя коллектив "Тольяттикаучука", Дмитрий Азаров пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья и напомнил, что угроза распространения коронавирусной инфекции никуда не исчезла.

"К сожалению, сегодня те прогнозы, которые давали профессионалы, оправдываются: третья волна коронавирусной инфекции пришла и в наш регион, несмотря на то что мы, в отличие от большинства субъектов РФ, не отменяли ограничений. Кроме того, у нас неплохие темпы вакцинации не только от коронавируса, но и от пневмококковой инфекции. Мы выделили значительные средства, чтобы защитить людей с болезнями дыхательных путей. Но все равно инфекция к нам пришла, в том числе из других регионов. И самая надежная защита от нее - это вакцинация", - сказал губернатор, призвав всех сотрудников предприятия защитить себя и своих близких и сделать прививку.