Дмитрий Азаров: "Мы должны сделать набережную, достойную Тольятти"

В субботу, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел серию выездных совещаний и встреч в Тольятти. Он оценил ход реконструкции набережной Автозаводского района.

Любимое место отдыха горожан преобразят в три этапа. Первую очередь должны завершить до ноября 2022 года. Сейчас на объекте ведут демонтаж и подготовительные работы.

"В этом году будет полностью подготовлена и очищена территория. Все работы, связанные с благоустройством - как на территории набережной, так и на территории парковой зоны - будут выполнены в следующем году. Но торги пройдут в этом", - сообщил врио министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов.

Подрядчик доложил, что налицо пока небольшое отставание, которое сейчас активно нагоняют. В июле подрядная организация планирует приступить к берегоукреплению.

Губернатор поручил ускорить темпы, соблюдать сроки и отметил, что набережная является долгожданным объектом городской инфраструктуры и, пожалуй, главным ожиданием тольяттинцев. Также глава региона сообщил, что во время командировки в Москву он обсуждал поддержку этого проекта на 2022 год, выделение средств из федерального бюджета.

"Уверен, мы добьемся этой поддержки, но все должно быть готово - проектно-сметная документация, отчетность и исполнение по текущему году", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, работы стартовали весной 2021 года. При подготовке учли основные пожелания местных жителей. Но в последнее время появились и новые обращения, адресованные губернатору в Instagram. Одним из пожеланий стало сохранение "Клуба моржей", с просьбой к Дмитрию Азарову обратились члены клуба.

"Совершенно точно сохраним возможность размещения клуба моржей", - пообещал Дмитрий Азаров и поручил главе Тольятти Николаю Ренцу провести встречу с участниками клуба и показать, где запланировано его размещение в соответствии с проектом новой набережной.

Депутаты Госдумы и Самарской губернской думы задали вопросы по проекту реконструкции. Речь шла о сохранении территории пляжа, устройства парковок. Губернатор поручил главе города - дать каждому депутату проект реконструкции, чтобы у них была возможность еще раз все обсудить с жителями.

"К этим вопросам нужно подойти системно и концептуально. Нужно разработать план модернизации улично-дорожной сети, создания парковочных мест и маршрутной сети. И продумать это нужно сейчас, а не тогда, когда здесь уже пойдет битва за машиноместа", - обратил внимание губернатор.

Представители бизнес-сообщества обратились к губернатору с инициативой о включении в проект некоторых объектов инфраструктуры. "Наша основная идея - сделать эту набережную круглогодичной, чтобы она служила центром притяжения и зимой, и летом. Мы готовы за это взяться и реализовать. Не забить заведениями, а сделать все в едином архитектурном стиле, в единой концепции. Мы хотим, чтобы набережная стала центром туристической привлекательности", - предложил Андрей Савенков, представитель бизнес-сообщества, соавтор концепции набережной.

Дмитрий Азаров инициативу поддержал, но подчеркнул, что все предложения предпринимателей требуют обсуждения с городским сообществом. "Часто интересы бизнеса и горожан расходятся, надо искать компромиссные решения", - отметил губернатор. Руководитель региона в качестве примера привел историю развития самарской набережной, при строительстве которой он выполнил пожелание горожан о том, чтобы сделать место отдыха свободным от заведений. Позже, спустя год, когда возник запрос на размещение кафе и ресторанов, они появились. "Вот подход, который не создает конфликта интересов. Должен быть оптимальный баланс. Чтобы найти его, нужно общаться с людьми", - еще раз подчеркнул губернатор.

Создание комфортных условий жизни, повышение ее качества - важная часть Стратегии лидерства региона. В соответствии с пожеланиями жителей Тольятти на набережной сделают ландшафтный террасный парк, где можно будет отдыхать, заниматься спортом, проводить культурно-развлекательные мероприятияй. Новый объект оборудуют для маломобильных групп населения.

"Мы должны сделать набережную, достойную уровня Тольятти, а Тольятти знают по всему миру. Здесь зададим высокую планку, а дальше всю городскую инфраструктуру будем к ней подтягивать", - резюмировал глава региона.

Губернатор также поручил проработать вопрос дополнительного финансирования от Ростуризма, претендовать на такую поддержку финальный проект вполне может.