Дмитрий Азаров: "Мы должны сделать набережную, достойную Тольятти"

В субботу, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел серию выездных совещаний и встреч в Тольятти. Он оценил ход реконструкции набережной Автозаводского района.
Любимое место отдыха горожан преобразят в три этапа. Первую очередь должны завершить до ноября 2022 года. Сейчас на объекте ведут демонтаж и подготовительные работы.
"В этом году будет полностью подготовлена и очищена территория. Все работы, связанные с благоустройством - как на территории набережной, так и на территории парковой зоны - будут выполнены в следующем году. Но торги пройдут в этом", - сообщил врио министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов.
Подрядчик доложил, что налицо пока небольшое отставание, которое сейчас активно нагоняют. В июле подрядная организация планирует приступить к берегоукреплению.
Губернатор поручил ускорить темпы, соблюдать сроки и отметил, что набережная является долгожданным объектом городской инфраструктуры и, пожалуй, главным ожиданием тольяттинцев. Также глава региона сообщил, что во время командировки в Москву он обсуждал поддержку этого проекта на 2022 год, выделение средств из федерального бюджета.
"Уверен, мы добьемся этой поддержки, но все должно быть готово - проектно-сметная документация, отчетность и исполнение по текущему году", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Напомним, работы стартовали весной 2021 года. При подготовке учли основные пожелания местных жителей. Но в последнее время появились и новые обращения, адресованные губернатору в Instagram. Одним из пожеланий стало сохранение "Клуба моржей", с просьбой к Дмитрию Азарову обратились члены клуба.
"Совершенно точно сохраним возможность размещения клуба моржей", - пообещал Дмитрий Азаров и поручил главе Тольятти Николаю Ренцу провести встречу с участниками клуба и показать, где запланировано его размещение в соответствии с проектом новой набережной.
Депутаты Госдумы и Самарской губернской думы задали вопросы по проекту реконструкции. Речь шла о сохранении территории пляжа, устройства парковок. Губернатор поручил главе города - дать каждому депутату проект реконструкции, чтобы у них была возможность еще раз все обсудить с жителями.
"К этим вопросам нужно подойти системно и концептуально. Нужно разработать план модернизации улично-дорожной сети, создания парковочных мест и маршрутной сети. И продумать это нужно сейчас, а не тогда, когда здесь уже пойдет битва за машиноместа", - обратил внимание губернатор.
Представители бизнес-сообщества обратились к губернатору с инициативой о включении в проект некоторых объектов инфраструктуры. "Наша основная идея - сделать эту набережную круглогодичной, чтобы она служила центром притяжения и зимой, и летом. Мы готовы за это взяться и реализовать. Не забить заведениями, а сделать все в едином архитектурном стиле, в единой концепции. Мы хотим, чтобы набережная стала центром туристической привлекательности", - предложил Андрей Савенков, представитель бизнес-сообщества, соавтор концепции набережной.
Дмитрий Азаров инициативу поддержал, но подчеркнул, что все предложения предпринимателей требуют обсуждения с городским сообществом. "Часто интересы бизнеса и горожан расходятся, надо искать компромиссные решения", - отметил губернатор. Руководитель региона в качестве примера привел историю развития самарской набережной, при строительстве которой он выполнил пожелание горожан о том, чтобы сделать место отдыха свободным от заведений. Позже, спустя год, когда возник запрос на размещение кафе и ресторанов, они появились. "Вот подход, который не создает конфликта интересов. Должен быть оптимальный баланс. Чтобы найти его, нужно общаться с людьми", - еще раз подчеркнул губернатор.
Создание комфортных условий жизни, повышение ее качества - важная часть Стратегии лидерства региона. В соответствии с пожеланиями жителей Тольятти на набережной сделают ландшафтный террасный парк, где можно будет отдыхать, заниматься спортом, проводить культурно-развлекательные мероприятияй. Новый объект оборудуют для маломобильных групп населения.
"Мы должны сделать набережную, достойную уровня Тольятти, а Тольятти знают по всему миру. Здесь зададим высокую планку, а дальше всю городскую инфраструктуру будем к ней подтягивать", - резюмировал глава региона.
Губернатор также поручил проработать вопрос дополнительного финансирования от Ростуризма, претендовать на такую поддержку финальный проект вполне может.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!