16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские "справоросы" определились с кандидатами в Госдуму Новой экологической политике - зеленый свет! Членство в партии депутатов гордумы Жигулевска Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова приостановлено Владимир Кошелев пойдет в Госдуму по спискам ЛДПР Единороссы оценили благоустройство скверов в Кинельском районе

Партии Власть и политика

Самарские "справоросы" определились с кандидатами в Госдуму

МОСКВА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 211
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 26 июня, во второй части съезда партии Справедливая Россия - За правду" были утверждены списки кандидатов в депутаты Государственной думы.

Как следует из информации, размещенной на сайте партии, в Самарской области по одномандатным округам за депутатские мандаты поборются:

  • председатель Совета реготделения "Справедливой России", заместитель гендиректора ЗАО Корпорация "Тольяттиазот", депутат губдумы Михаил Маряхин (Жигулевский округ),
  • и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ, депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Александр Чернышев (Промышленный округ),
  • директор и совладелец ООО "Агростроймонтаж-2", депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района Самары Алексей Митрофанов (Самарский округ),
  • директор и владелец группы аграрных предприятий "Волга", депутат гордумы Тольятти Иван Попов (Тольяттинский округ),
  • директор и совладелец ООО "Фуд-С", депутат гордумы Тольятти Алексей Сазонов (Красноглинский округ).

Те же кандидаты вошли в региональную группу №30 (Самарская и Саратовская области), где, помимо них, баллотироваться будут член президиума Центрального совета партии Александр Дворкин, а также Артем Чеботарев, Светлана Березина, Алексей Емельянов и Александр Федорченко, представляющие Саратовское реготделение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4