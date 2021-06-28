Самарские "справоросы" определились с кандидатами в Госдуму

В субботу, 26 июня, во второй части съезда партии Справедливая Россия - За правду" были утверждены списки кандидатов в депутаты Государственной думы.
Как следует из информации, размещенной на сайте партии, в Самарской области по одномандатным округам за депутатские мандаты поборются:
- председатель Совета реготделения "Справедливой России", заместитель гендиректора ЗАО Корпорация "Тольяттиазот", депутат губдумы Михаил Маряхин (Жигулевский округ),
- и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ, депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Александр Чернышев (Промышленный округ),
- директор и совладелец ООО "Агростроймонтаж-2", депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района Самары Алексей Митрофанов (Самарский округ),
- директор и владелец группы аграрных предприятий "Волга", депутат гордумы Тольятти Иван Попов (Тольяттинский округ),
- директор и совладелец ООО "Фуд-С", депутат гордумы Тольятти Алексей Сазонов (Красноглинский округ).
Те же кандидаты вошли в региональную группу №30 (Самарская и Саратовская области), где, помимо них, баллотироваться будут член президиума Центрального совета партии Александр Дворкин, а также Артем Чеботарев, Светлана Березина, Алексей Емельянов и Александр Федорченко, представляющие Саратовское реготделение.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии