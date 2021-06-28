Самарские "справоросы" определились с кандидатами в Госдуму

В субботу, 26 июня, во второй части съезда партии Справедливая Россия - За правду" были утверждены списки кандидатов в депутаты Государственной думы.

Как следует из информации, размещенной на сайте партии, в Самарской области по одномандатным округам за депутатские мандаты поборются:

председатель Совета реготделения "Справедливой России", заместитель гендиректора ЗАО Корпорация "Тольяттиазот", депутат губдумы Михаил Маряхин (Жигулевский округ),

и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ, депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Александр Чернышев (Промышленный округ),

директор и совладелец ООО "Агростроймонтаж-2", депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района Самары Алексей Митрофанов (Самарский округ),

директор и владелец группы аграрных предприятий "Волга", депутат гордумы Тольятти Иван Попов (Тольяттинский округ),

директор и совладелец ООО "Фуд-С", депутат гордумы Тольятти Алексей Сазонов (Красноглинский округ).

Те же кандидаты вошли в региональную группу №30 (Самарская и Саратовская области), где, помимо них, баллотироваться будут член президиума Центрального совета партии Александр Дворкин, а также Артем Чеботарев, Светлана Березина, Алексей Емельянов и Александр Федорченко, представляющие Саратовское реготделение.