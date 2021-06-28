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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Александр Порядин обсудили взаимодействие Росгвардии и правительства региона

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с командующим Приволжским округом Росгвардии генерал-полковником Александром Порядиным.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Во встрече также приняли участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко и герой России, депутат Государственной Думы Игорь Станкевич. 

Командующий поблагодарил губернатора за содействие в установке на территории округа памятника "Слава Героям Росгвардии". На нем высечены тридцать имен Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, которые в разные годы служили в войсках правопорядка на территории Приволжья. 11 из них удостоены этого высокого звания посмертно. Среди них - самарец, рядовой Евгений Золотухин, участник Второй чеченской кампании, которому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

"Всего в округе при исполнении задач в ходе спецопераций погибли 364 человека. Очень важно помнить о наших товарищах, благодарю вас за оказанное содействие", - подчеркнул командующий.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства региона, федеральных органов законодательной  и исполнительной власти, а также участие Росгвардии в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в регионе. Отдельное внимание - защите прав самих военнослужащих и их семей.

"Решение целого ряда вопросов, касающихся военнослужащих, сотрудников силовых органов, Игорь Валентинович Станкевич традиционно отстаивает на федеральном уровне, понимая, что такое служба и служение Родине, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Он готов реагировать на запросы Росгвардии в отработке тех или иных проблемных тем - в части не только внесения изменений в законодательство, но и защиты прав сотрудников и их семей".

Игорь Станкевич подчеркнул, что всегда готов к взаимодействию с командованием по любым возникающим вопросам.

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