КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму

Самарское областное отделение КПРФ определилось с кандидатами в Государственную думу ФС РФ.

За депутатское кресло в Госдуме по одномандатным округам поборются:

первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаил Абдалкин (Самарский одномандатный округ № 158);

действующий депутат Госдумы Леонид Калашников (Тольяттинский одномандатный округ № 159);

зампредседателя комитета губдумы по культуре, спорту и молодежной политике Геннадий Говорков (Красноглинский одномандатный округ № 160);

директор ООО "Авторитет Пласт Плюс" Василий Воробьев (Жигулевский одномандатный округ № 161);

председатель комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению Михаил Матвеев (Промышленный одномандатный округ № 162).

В региональную группу № 31 (Оренбургская, Самарская, Ульяновская области) от КПРФ, помимо перечисленных кандидатов, вошли действующий депутат Госдумы Михаил Авдеев, депутат Госдумы II–V созывов Нина Останина, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Оренбургской области Максим Амелин, лидер Самарского областного отделения партии Алексей Лескин, зампредседателя Заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов, замруководителя фракции в Заксобрании того же региона Виталий Кузин, руководитель орского представительства ОАО "Свердловская энергогазовая компания" Владимир Гудомаров, начальник ЦОД с. Октябрьское Академии ВЭГУ Наталья Алексеева, Татьяна Митрофанова, депутат Заксобрания Ульяновской области, начальник сельскохозяйственного производства ООО "Агро-трейд"Рамиль Хакимов и учитель истории Виктор Миняшев.