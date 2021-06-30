16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму Самарская "Родина" выдвинула в Госдуму Нуждина и Барсука Сопредседатель самарского ОНФ Вадим Нуждин поучаствует в выборах в Госдуму "Новые люди" предлагают учить предпринимательству со школьной скамьи Самарские "справоросы" определились с кандидатами в Госдуму

Партии Власть и политика

КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское областное отделение КПРФ определилось с кандидатами в Государственную думу ФС РФ.

За депутатское кресло в Госдуме по одномандатным округам поборются:

  • первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаил Абдалкин (Самарский одномандатный округ № 158);
  • действующий депутат Госдумы Леонид Калашников (Тольяттинский одномандатный округ № 159);
  • зампредседателя комитета губдумы по культуре, спорту и молодежной политике Геннадий Говорков (Красноглинский одномандатный округ № 160);
  • директор ООО "Авторитет Пласт Плюс" Василий Воробьев (Жигулевский одномандатный округ № 161);
  • председатель комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению Михаил Матвеев (Промышленный одномандатный округ № 162).

В региональную группу № 31 (Оренбургская, Самарская, Ульяновская области) от КПРФ, помимо перечисленных кандидатов, вошли действующий депутат Госдумы Михаил Авдеев, депутат Госдумы II–V созывов Нина Останина, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Оренбургской области Максим Амелин, лидер Самарского областного отделения партии Алексей Лескин, зампредседателя Заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов, замруководителя фракции в Заксобрании того же региона Виталий Кузин, руководитель орского представительства ОАО "Свердловская энергогазовая компания" Владимир Гудомаров, начальник ЦОД с. Октябрьское Академии ВЭГУ Наталья Алексеева, Татьяна Митрофанова, депутат Заксобрания Ульяновской области, начальник сельскохозяйственного производства ООО "Агро-трейд"Рамиль Хакимов и учитель истории Виктор Миняшев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4