StartupSamara провел образовательный интенсив для СГЭУ

Во вторник, 29 июня, прошел последний вебинар образовательного интенсива подготовки преподавателей и руководителей кафедр Самарского экономического университета в рамках программы "Стартап как диплом".

Специально для СГЭУ Региональный центр инноваций StartupSamara разработал образовательный интенсив для преподавателей, которые ведут студенческие проекты по программе "Стартап как диплом". Главная задача - дать научным руководителям глубокие знания о работе венчурной отрасли.

Программа "Стартап как диплом" в СГЭУ является частью национального проекта "Наука и университеты". Согласно инициативе, выпускная квалификационная работа студента высшего учебного заведения приравнивается к бизнес-проекту. Задача программы - помочь студентам создать команду, проработать бизнес-модель и на выходе из университета запустить технологический бизнес. Программа "Стартап как диплом" направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства.

Экспертами и лекторами образовательного интенсива выступили аналитики Венчурного фонда Самарской области, профессиональные трекеры и менторы федеральных акселерационных программ, а также внешние привлеченные эксперты.

Образовательный интенсив проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, в партнерстве с Самарским государственным экономическим университетом.

Участники интенсива изучили методики генерации и проверки гипотез, HADI-циклы, методы составления бизнес-моделей, проработки проблемных интервью, оценки рынка и конкурентов. Большое внимание было уделено вопросам подготовки презентации стартапа для инвестора и привлечения финансирования в проект.

"Чтобы программа "Стартап как диплом" состоялась, необходимо, чтобы со студентами работали люди, которые понимают, как устроена венчурная отрасль, профессионалы рынка. Поэтому интенсив в СГЭУ вели исключительно практики, люди, которые непосредственно принимают решения об инвестировании в фондах, ведут акселерационные программы, работают с инновационными департаментами в корпорациях", - отметил генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.