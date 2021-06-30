StartupSamara провел образовательный интенсив для СГЭУ

Во вторник, 29 июня, прошел последний вебинар образовательного интенсива подготовки преподавателей и руководителей кафедр Самарского экономического университета в рамках программы "Стартап как диплом".
Специально для СГЭУ Региональный центр инноваций StartupSamara разработал образовательный интенсив для преподавателей, которые ведут студенческие проекты по программе "Стартап как диплом". Главная задача - дать научным руководителям глубокие знания о работе венчурной отрасли.
Программа "Стартап как диплом" в СГЭУ является частью национального проекта "Наука и университеты". Согласно инициативе, выпускная квалификационная работа студента высшего учебного заведения приравнивается к бизнес-проекту. Задача программы - помочь студентам создать команду, проработать бизнес-модель и на выходе из университета запустить технологический бизнес. Программа "Стартап как диплом" направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства.
Экспертами и лекторами образовательного интенсива выступили аналитики Венчурного фонда Самарской области, профессиональные трекеры и менторы федеральных акселерационных программ, а также внешние привлеченные эксперты.
Образовательный интенсив проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, в партнерстве с Самарским государственным экономическим университетом.
Участники интенсива изучили методики генерации и проверки гипотез, HADI-циклы, методы составления бизнес-моделей, проработки проблемных интервью, оценки рынка и конкурентов. Большое внимание было уделено вопросам подготовки презентации стартапа для инвестора и привлечения финансирования в проект.
"Чтобы программа "Стартап как диплом" состоялась, необходимо, чтобы со студентами работали люди, которые понимают, как устроена венчурная отрасль, профессионалы рынка. Поэтому интенсив в СГЭУ вели исключительно практики, люди, которые непосредственно принимают решения об инвестировании в фондах, ведут акселерационные программы, работают с инновационными департаментами в корпорациях", - отметил генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.