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Экономика и бизнес

Студенты Тольяттинского химико-технологического колледжа прошли практику в НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Техники-технологи и лаборанты оперативного контроля в течение двух месяцев постигали премудрости полимерного производства на линиях, складах и обширном перечне лабораторного оборудования. Опыт оказался полезным и познавательным как для студентов, так и для принимающей стороны.

Фото: предоставлено компанией

Лаборанты оперативного контроля научились в режиме работы реального производства выдавать самые первые и важные результаты по соответствию выпускаемых материалов техническим параметрам. Как известно, от скорости и точности этих измерений зависят объем и качество выпускаемой продукции. И любая ошибка, которую допускает лаборант оперативного контроля, приводит к выпуску несоответствующей продукции, которая будет забракована.

Практиканты-технологи за время работы в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" научились контролировать техпроцесс, вносить разрешенные корректировки и оценивать их последствия, получая данные из лаборатории оперконтроля, где часто в то же самое время работали их коллеги. Приходилось выполнять и рутинные операции: проводить идентификацию материалов, подсчет их количества на складах, даже подписывать мешки с ссыпками.

"В процессе практики студентов дублировали и контролировали опытные наставники, несмотря на то, что ребята уже через несколько недель научились самостоятельно выполнять многие виды работ. Однако производственные процессы в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" выстроены таким образом, чтобы контролирующая и решающая функция всегда была у штатного сотрудника, имеющего аттестацию по специальной программе. Это продиктовано высокими требованиями к качеству выпускаемой продукции", — рассказывает Дмитрий Юрасов, руководитель обособленного подразделения НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в Тольятти.

Руководитель добавляет, что сотрудничество с "Тольяттинским химико-технологическим колледжем" для предприятия является не просто вкладом в дело обучения новых и востребованных в России кадров. Перспективным молодым специалистам готовы предлагать работу на предприятии. Отдельно по итогам практики наставники группы технологов отметили Екатерину Михайличенко, а наставники группы лаборантов — Кристину Вдовину.

"У нас была настоящая практика. В первый же день мы прошли по производству, нам все рассказали, показали, дали потрогать. Все было в новинку: начиная от требования постоянно носить СИЗы, заканчивая оборудованием — мы такое не изучали. Я после практики буквально влюбилась в пластик, это очень интересно. Хочу теперь вернуться в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" на работу высококвалифицированным специалистом с высшим образованием в сфере полимерных материалов", — говорит Екатерина Михайличенко.

Практика студентов "Тольяттинского химико-технологического колледжа" закончилась и эстафету принял "Тольяттинский машиностроительный колледж": на производственной площадке ведущего российского компаундера оттачивают свои навыки будущие слесари по КИПиА. В службе главного инженера НПП "ПОЛИПЛАСТИК" они учатся производить ремонт, пытаются решать пусть маленькие, но, возможно, первые и самые важные практические задачи по улучшению настоящего промышленного оборудования.

Напомним, что сотрудничество с образовательными учреждениями НПП "ПОЛИПЛАСТИК" реализует в рамках системы корпоративной социальной ответственности, которая внедряется в компании с 2020 года. Политика НПП "ПОЛИПЛАСТИК", как организации, оказывающей существенное влияние на регионы присутствия, заключается в максимально полном и полезном взаимодействии со стейкхолдерами. Особенно теми, кто вносит существенный вклад в развитие кадрового потенциала территории.

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