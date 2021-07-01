Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси

В четверг, 1 июля, в формате видеоконференции прошло пленарное заседание VIII форума регионов России и Беларуси, на котором выступили президенты двух стран - Владимир Путин и Александр Лукашенко. В работе форума, посвященного научно-техническому сотрудничеству России и Беларуси в эпоху цифровизации, принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что экономики России и Белоруссии глубоко взаимосвязаны. "Наша страна служит главным зарубежным инвестором в Республику Беларусь, это 30 процентов иностранных инвестиций. На белорусском рынке работает около 2400 российских компаний. На Россию приходится почти половина всей внешней торговли Белоруссии", - отметил президент РФ.

Россия и Белоруссия давно и успешно взаимодействуют также в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. "Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы", - заявил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования. В этом году в Белоруссии было налажено производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Крупнейшим российско-белорусским высокотехнологичным проектом является строительство Белорусской АЭС силами госкомпании "Росатом". Важное соглашение было заключено в этом году между Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и Национальной академией наук Белоруссии, которое предусматривает создание инфраструктуры совместных фундаментальных и прикладных исследований под эгидой Союзного государства.

Активно развивается сотрудничество в космической области. "Конечно, нам необходимо объединять усилия по такой стратегической теме, как климатическая повестка, - подчеркнул Владимир Путин. - Включая сокращение объемов выбросов парниковых газов и создание индустрии их утилизации".

В своем выступлении президент Беларуси Александр Лукашенко отметил эффективность такого формата регионального взаимодействия как форум: за шесть лет подписано более чем 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд.

"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран.

Развитие сотрудничества с Республикой Беларусь является приоритетным направлением для Самарской области. "С каждым годом мы находим все больше точек соприкосновения, - отметил Дмитрий Азаров. - Так, сегодня мы совместно и активно развиваем научно-технологическую повестку в рамках научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

В деятельность НОЦ уже вовлечены Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Национальная академия наук Беларуси, Барановичский университет, Белорусский государственный университет.

Особое внимание в направлении работы с коллегами из Белорусской сельскохозяйственной академии уделяется экспертизе и поддержке формата коллективной работы "Проектный реактор" на базе Самарского университета и Самарского государственного аграрного университета.

С Барановичским государственным университетом усилия сконцентрированы на освоении и развитии наукоемких производств, создании конкурентоспособной продукции на мировых рынках. С Белорусским государственным университетом достигнута договоренность о проведении совместных фундаментальных и прикладных космических исследований с помощью космических аппаратов нанокласса с привлечением средств грантовой поддержки.

С Национальной академией наук (НАН) Беларуси достигнуты предварительные договоренности о создании единого Центра трансфера технологий, вовлечение в работу проектных комитетов ученых из организаций НАН.

Дмитрий Азаров отметил, что в условиях пандемии особую значимость приобретает сотрудничество в сфере развития медицины, которое сегодня налаживает коллектив Самарского государственного медицинского университета с коллегами из Витебского государственного медицинского университета.

"Наше сотрудничество позволит реализовать взаимовыгодные технологические проекты и придаст дополнительный импульс развитию межрегиональных связей в научно-технической сфере", - резюмировал губернатор.