Дмитрий Азаров проинспектировал работы по благоустройству в Жигулевске

В пятницу, 2 июля, в Жигулевске губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств. Оно ведется по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Участие в расширенном совещании приняли главы муниципалитетов, в которых проживает 20 и более тысяч человек.

В этом году голосование проводилось в десяти городах и Безенчукском районе с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 63.gorodsrega.ru. В "электронном бюллетене" было обозначено сто общественных территорий, из которых победителями стали 52. Свое мнение выразили 366575 человек.

Оценивая результаты, Дмитрий Азаров отметил, что все муниципалитеты с задачей справились: где-то результаты превысили ожидания, но в целом везде отмечалась высокая активность.

"Показатели действительно вдохновляющие, - констатировал губернатор. - Очень много людей неравнодушных, поэтому многие откликнулись и приняли участие в голосовании по всей территории Самарской области. Знаете, это большое счастье, когда люди откликаются и готовы сами участвовать на самых ранних этапах реализации проектов. Предварительный отбор - это первый шаг взаимодействия, сотрудничества, шаг по обустройству родной земли. Для каждого двора, улицы, города, села это очень важно".

Глава региона поблагодарил глав городов и районов за то, что они сумели достучаться до людей, нашли правильные мотивирующие слова. Отдельную благодарность он выразил муниципальным депутатам, лидерам общественного мнения, старшим по домам, руководителям ТСЖ и ТСН и тем, кто ранее убедился в эффективности такой работы и призвал других голосовать. "Во многом благодаря общественникам, неравнодушным людям мы достигли таких результатов", - отметил Дмитрий Азаров.

Сейчас главная задача - качественно выполнить работы текущего года. Сделать это нужно до 1 сентября, исключение - территории, которые контрактовались за счет экономии дополнительно.

"Еще раз подчеркну: мы не первый год работаем в этих условиях. Мы с первого дня договаривались: срок себе ставим не 1 января, не 1 декабря, а 1 сентября. И делаем так, чтобы нам потом не было стыдно и не приходилось краснеть перед людьми за качество, а подрядные организации не переделывали то, что натворили", - отметил губернатор.

Так произошло в парке имени 40-летия ВЛКСМ, который Дмитрий Азаров осмотрел до совещания. Общественное пространство было буквально восстановлено из руин в прошлом году по проекту, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. После первой зимы в адрес муниципальных и региональных властей начали поступать жалобы жителей на то, что в некоторых местах "уплыла плитка". Подрядчик сработал "кое-как", а теперь по гарантии покрытие перекладывают уже другие.

Дмитрий Азаров заявил, что каждая недобросовестная компания должна отвечать за свою работу, вплоть до недопущения их к выполнению заказов. "Крайне важно точное и профессиональное формирование технического задания, проведение конкурсных процедур, чтобы ни в коем случае не допустить различного рода мошенников, жуликов, тех, кто уже некачественно выполнял работы", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министру энергетики и ЖКХ области Александру Мордвинову поручено следить, чтобы "черный список" таких компаний постоянно пополнялся и им навсегда ставился запрет на участие в проектах развития в регионе.

Также министру поставлена задача грамотно работать по образовательным программам, в том числе по обучению муниципальных служащих качественной подготовке документации и сопровождению проектов. "Учите людей. Понятно, что найти подготовленного специалиста сразу невозможно, и задача каждого муниципалитета - готовить и учить, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Тогда мы качественно и в срок справимся со всеми задачами, которые ставят перед нами жители Самарской области".

Создание комфортных условий для жизни - один из приоритетов Стратегии лидерства Самарской области. С 2019 года по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроено 342 общественных территорий и 629 дворовых. К концу 2024 года цифры должны выглядеть так - 916 и 1666, соответственно.

В 2021 году планировалось привести в порядок 153 общественных и 272 дворовых пространства, однако за счет экономии на торгах контракты заключены на благоустройство 163 общественных и 307 дворовых территорий.

За два года самарские проекты восемь раз становились победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Октябрьске, Сызрани, Отрадном, Кинеле и Жигулевске они уже воплощены. В Нефтегорске (парк "Молодежный"), Кинеле ("Парк на озере Крымское") и Октябрьске ("Парк Поколений") благоустройство продолжается.

Жигулевск, как место подведения итогов рейтингового голосования, выбран не случайно. Город активно участвует в программе "Формирование комфортной городской среды": здесь ежегодно преображается более десяти пространств - общественных и дворовых.

В прошлом году жигулевцы получили обновленную набережную и городской пляж в микрорайоне Моркваши. Раньше это место было промзоной, а после преображения стало визитной карточкой Жигулевска. Посмотреть на отреставрированную набережную и искупаться в Волге сюда теперь приезжают из других городов и районов.

Курортному ощущению мешает вид на бывшую промзону, рядом с которой расположены пляж и набережная. На границе пляжа также не убраны металлические корпусы от ларьков.

На эти детали особое внимание главы города Сергея Федотова обратил Дмитрий Азаров. "Все должно быть к месту. Сделайте красиво, чтобы не было ощущения, что приехал на курорт, а тут - промзона. Это несложно, но эффект даст значительный", - поставил задачу Дмитрий Азаров.