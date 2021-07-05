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Театр Культура

Скончалась актриса Самарского театра драмы Любовь Альбицкая

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
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В Самаре на 80-ом году жизни скончалась заслуженная артистка России Любовь Алексеевна Альбицкая.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

В 1966 г. она окончила студию при Куйбышевском театре драмы. С 1967 по 1991 годы — одна из ведущих актрис Куйбышевского (Самарского) театра драмы. За 25 лет были созданы образы классические и современные, драматические и комедийные, психологические и острохарактерные: Инга ("Соловьиная ночь" В. Ежова); Клеопатра ("Цезарь и Клеопатра" Б. Шоу); Офелия ("Гамлет" В. Шекспира); Соня ("Дядя Ваня" А. Чехова); Дорина ("Тартюф" Ж.-Б. Мольера); Беатриче ("Любовь, джаз и черт" Ю. Грушаса); Машка ("Левша" Б. Рацера, В. Константинова); Ирина ("Три сестры" А. Чехова) и многие другие.

Далее были интересные работы в театре "СамАрт", в театре "Понедельник" и на сцене Дома актера имени М.Г. Лазарева, где актриса продолжала радовать самарских зрителей своим мастерством.

В 1999 г. по приглашению Вячеслава Гвоздкова играла в спектакле Самарского академического театра драмы "Пока она умирала" Н. Птушкиной Татьяну.

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Последние комментарии

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

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