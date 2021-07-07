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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Интеллектуальная система видеонаблюдения улучшит сервис в салонах Tele2

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 протестировала интеллектуальную систему видеонаблюдения в салонах компании. Инновационное IT-решение с использованием технологий IoT и машинного обучения улучшит клиентский сервис и усовершенствует бизнес-процессы. Tele2 планирует внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения в других точках своей розничной сети.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 совместно с проектным офисом развития технологий "Ростелекома" внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения. В салонах связи оператор установил камеры с модулем видеоаналитики и встроенными детекторами объектов, которые распознают информацию в видеопотоке в режиме реального времени. Используя технологию компьютерного зрения, данные анализирует видеосервер на базе облачной платформы eVision.

Система интеллектуального видеонаблюдения позволяет внедрить новые процессы контроля качества работы розничной сети. Например, она поможет настроить удобный для посетителей режим работы торговой точки, определить частоту посещения салона и сформировать индивидуальное предложение для клиента. Пользователям решения легко автоматизировать учет рабочего времени сотрудников, получить информацию об остатках на витринах салона и вовремя пополнить запас товаров, проанализировать трафик посетителей и снизить образование очередей. Уникальность системы — в возможности автоматически мониторить работу торговой точки и отправлять онлайн-уведомления ответственным сотрудникам. IT-платформу отличает гибкость и удобство настройки под конкретные задачи Tele2, что особенно актуально в условиях динамичных изменений на телеком-рынке.

Уже на этапе пилота использование умной видеоаналитики конвертировалось в увеличение показателей удовлетворенности клиентов, а также в рост продаж — в салонах с внедренной инновацией он составил как минимум 5%. Программа будет масштабирована в рамках синергии работы Tele2 и "Ростелекома", который выступает как крупнейший IT-интегратор и предоставляет мобильному оператору высокотехнологичные продукты. Инновационное решение усилит контроль и безопасность в салонах связи Tele2, усовершенствует бизнес-процессы для улучшения качества клиентского сервиса.

Проект стал частью стратегии развития розничных IT-технологий Tele2. Ранее оператор реализовал другой успешный цифровой проект, который также позволил улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность продаж с помощью технологий искусственного интеллекта. Сотрудники Tele2 использовали аудиобейджи с автоматическим распознаванием речи. Помимо бизнес-показателей, интеллектуальная система оценивала вежливость, коммуникабельность продавца и наличие слов-паразитов. Решение помогло проанализировать профессионализм консультантов. Системная работа над качеством обслуживания и внедрение передовых IT-разработок позволяют оператору удерживать лидерство в отрасли по показателю NPS.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

"Наша цель — создать единую экосистему видеоаналитики на базе IoT и машинного обучения, которая позволит нам закрыть базовые потребности с точки зрения безопасности и контроля качества, настроить важные бизнес-процессы в наших салонах. Например, мы можем проконтролировать режим работы торговой точки и ее сотрудников, наполненность полок, вовремя отправить уведомление об устранении дефектов или неисправностей. Инструменты видеоаналитики позволяют настроить эффективность работы нашей розничной сети, повысить профессионализм продавцов и, как следствие, удовлетворенность клиентов сервисом Tele2".

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