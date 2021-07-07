В Самарской области на зарплаты врачам поступит более 1 млрд рублей

В Самарской области на поддержку здравоохранения будет выделено более 2 млрд руб., из них более миллиарда — на зарплаты врачам. Об этом в прямом эфире программы "Главная тема" телеканала "Самара 24" рассказал губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что во вторник, 6 июля, депутаты Самарской губернской думы приняли соответствующие поправки в региональный бюджет на 2021 год, предложенные правительством региона. Дмитрий Азаров подчеркнул, что областное правительство совместно с депутатским корпусом губернской думы продолжает работу по укреплению системы здравоохранения.

"6 июля прошло заседание губернской думы. Мы дополнительно выделили средства на увеличение фонда оплаты труда медработников. 1,75 млрд руб. дополнительно выделили, понимая, что за счет переработок, "ковидных" доплат в той или иной мере разным категориям фонд оплаты труда выбирается быстрее", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что практически такая же сумма — более 1,1 млрд руб. — выделена на строительство новых лечебных учреждений.

"Это инфекционный корпус Сызранской горбольницы № 2 — в этом году мы с этой задачей обязаны справиться. Доеду до Сызрани и лично проверю, уверен по срокам (ремонт) мы сократим. Это детская инфекционная больница на улице Шверника — корпус на 100 коек будем строить. Мы заявились в федеральную программу, добились получения поддержки и федеральных средств. Самарская областная клиническая больницы № 2. Также противотуберкулезный санаторий Рачейка — выделили средства, введем в эксплуатацию санаторий, который может работать и как больница, и как санаторий для реабилитации переболевших ковидом", — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что выделены средства и скоро стартует строительство поликлиники на 700 посещений в Куйбышевском районе. На будущий год, зная проблему, заканчивается проектирование и начнется возведение поликлиники в Волжском районе.

"Такие решения, такие средства, а самое главное, такие крупные лечебные учреждения — не считая ФАПов, офисов врачей общей практики — мы одновременно строим сегодня. Масштаб средств, которые сегодня вкладываем в системы здравоохранения в целом, масштаб объектов, которые мы одновременно строим, в постсоветский период точно не было никогда. Мы этого добились, понимая, что это жизнь и здоровье людей. Так будем действовать и впредь", — подчеркнул Дмитрий Азаров.