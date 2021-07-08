"Волшебные сказки для взрослых" или новая книга писательницы Жени Кусто

В среду, 7 июля, в 19:00, в отделе искусств СОУНБ состоялась презентация новой книги "Сказки проклятого Солнца" "самарской сказочницы" Женя Кусто.

Женя Кусто — писательница, по образованию — психолог. В прошлом она работала в издании о комиксах, кино, играх и гик-культуре Geekster. Женя радовала читателей рецензиями, обзорами на фестивали, комиксы и прочее. В 2019 г. Женя Кусто выпустила первую книгу — цикл метамодернистских сказок "Сказки Безумной Луны", где жили храбрые войны, обитали драконы, а Безумная Луна творила заповедную магию со своими дочерьми — всемогущими ведьмами.

Мероприятие открыла приглашенная гостья — флейтистка Ангелина Кокорева. После песен посетителям прочли новые истории про охотницу Скади и ее дитя, про Господина Солнце и многих других.

Потом Женя Кусто поделилась подробностями о создании своей книги, рассказала, в чем отличие метамодернистских сказок от обычных и почему именно жанр сказки ее так увлек: "Герой в таких сказках поступает не всегда так, как должен, и, наверное, не так, как ему бы хотелось. Мое знакомство с метамодернизмом началось не год и не два назад, а очень давно. И когда появилась возможность начать свою работу, я, естественно, обратилась именно к этому направлению и решила заняться именно сказками. Во-первых, я жутко ленивая, а сказки писать намного проще, чем большую фэнтези, а, во-вторых, я начинала писать совершенно другую книгу — это "Сказка о Драконьевой смерти". Для этой книги нужно было создать мир, в котором находилось бы много разных существ. Было бы не очень уместно это делать в рамках одной книги, из-за чего и появилась сначала книга "Сказки Безумной Луны", и уже после "Сказки проклятого Солнца".



Писательница рассказала, почему книги получили такое название: "Сказки Безумной Луны" — это книга с женской энергией, так как луна у меня всегда ассоциировалась именно с женщинами, с женской силой. И все сказки они, так или иначе, связаны с ведьмами, с колдовством и с женскими чарами. Это все не просто так. Уже после выпуска книги, я узнала, что в моем роду были ведьмы. Стала больше интересоваться, естественно, разузнала про местность, в которой жила моя прабабушка. Орловская область, село Морево. Мне сразу пришла мысль, что нужно что-то придумать, так как название села мне понравилось и показалось очень интересным. И благодаря этому, появилось книга "Сказки проклятого Солнца". Она же больше отражает мужскую энергию. Я считаю, что в нас есть и то, и другое. И истории в ней наполнены больше, как мне кажется, приключениями и имеют дерзкий мотив, по сравнению с первой".

В книгах много черно-белых иллюстраций, которыми занималась художница Татьяна Гавриш. Со слов Жени Кусто, ее сразу поразило творчество Татьяны, а именно ее техника росписи чернилами. Помимо Татьяны Гавриш, над некоторыми иллюстрациями работали еще два художника — Юлия Никитина и Валентин Коткин. Как отметила писательница, для нее было важно качество иллюстраций и именно поэтому она сотрудничает с этими художниками.

Также Женя Кусто рассказала, что в планах выпуск еще одной фэнтези-эпик книги, как раз "Сказки о Драконьевой смерти", но уже не в привычном черно-белом формате, а в броском красном. И если "Сказки Безумной Луны" — это о женской энергии, а "Сказки проклятого Солнца" — о мужской, то "Сказка о Драконьевой смерти" не только про мужское и женское, но еще и про звериное.