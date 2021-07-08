Сызранские очистные сооружения получили статус образцового предприятия в сфере ЖКХ

Сызранские очистные получили статус образцового предприятия в сфере ЖКХ.Такое решение принято министерством строительства РФ и государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ.
Почетный знак и удостоверение коллективу "Сызраньводоканала" в четверг, 8 июля, вручили Губернатор Дмитрий Азаров, председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин и гендиректор госкомпании Константин Цицин.
Очистные сооружения в Сызрани были построены в районе Образцовской площадки в 1967 году. Более 50 лет они очищали хозяйственно-бытовые стоки, сбрасываемые в Волгу до необходимых по нормам показателей. За полвека очистные практически исчерпали свой ресурс, и потребовалась существенная модернизация.
В прошлом году здесь завершили реконструкцию: средства город получил благодаря участию в федеральной программе "Оздоровление Волги" (нацпроект "Экология"): из 216 млн руб. российская казна направила на проект 180 млн, остальные средства выделили из региональной и муниципальной казны.
Специалисты поделились, что установленное уникальное отечественное оборудование позволило в первую очередь автоматизировать этап первичной очистки стоков. Раньше это делалось вручную и, соответственно, степень очистки оставляла желать лучшего. Модернизация позволяет снизить сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу на 12 миллионов кубометров ежегодно.
Помимо этого, почти вдвое — до 125 кубометров в сутки — возросла мощность очистных. Как отметил и. о. Главы города Анатолий Лукиенко, бесперебойно очистные будут работать минимум пятьдесят лет.
Сызрань — первый город в регионе, в котором появились очистные сооружения такого уровня.
Дмитрий Азаров отметил, что запуск обновленного оборудования — это вклад региона в решение экологических проблем, в том числе в Волжском бассейне: "Это один из этапов. Есть перспектива на дальнейшее расширение. Рассчитываем, что с вашей поддержкой здесь в Сызрани будут и впредь заботливо относиться к родной реке, улучшая ее экологию, развивать теплоэнергетику, обновлять жилищный фонд. Это будет способствовать тому, чтобы жителям становилось лучше жить".
Глава набсовета Фонда ЖКХ отметил, что президент России и Правительство уделяют вопросам модернизации ЖКХ, переселению, ремонту МКД приоритетное внимание. В ближайшие годы будет выделено около 150 млрд рублей, в том числе на экологические программы.
Сергей Степашин особо отметил успехи сызранских коммунальщиков. "Приятно, что бюджетные средства, которые были выделены, израсходованы эффективно, по делу, и насколько мы знаем, это предприятие является сегодня одним из лучших в своей сфере", — подчеркнул он.
Учитывая успехи "Сызраньводоканала", Минстрой РФ и Фонд ЖКХ приняли решение присвоить коммунальщикам знак "Образцовое предприятие". В Самарской области это первое предприятие, получившее подобный статус.
Дополнительно отметим, что сызранский проект стал лауреатом второго Всероссийского конкурса "Надежный партнер — Экология" в номинации лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты. Как успешная природоохранная региональная практика опыт Сызрани будет тиражироваться по всей стране.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!