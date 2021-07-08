Сызранские очистные сооружения получили статус образцового предприятия в сфере ЖКХ

Сызранские очистные получили статус образцового предприятия в сфере ЖКХ.Такое решение принято министерством строительства РФ и государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Почетный знак и удостоверение коллективу "Сызраньводоканала" в четверг, 8 июля, вручили Губернатор Дмитрий Азаров, председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин и гендиректор госкомпании Константин Цицин.

Очистные сооружения в Сызрани были построены в районе Образцовской площадки в 1967 году. Более 50 лет они очищали хозяйственно-бытовые стоки, сбрасываемые в Волгу до необходимых по нормам показателей. За полвека очистные практически исчерпали свой ресурс, и потребовалась существенная модернизация.

В прошлом году здесь завершили реконструкцию: средства город получил благодаря участию в федеральной программе "Оздоровление Волги" (нацпроект "Экология"): из 216 млн руб. российская казна направила на проект 180 млн, остальные средства выделили из региональной и муниципальной казны.

Специалисты поделились, что установленное уникальное отечественное оборудование позволило в первую очередь автоматизировать этап первичной очистки стоков. Раньше это делалось вручную и, соответственно, степень очистки оставляла желать лучшего. Модернизация позволяет снизить сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу на 12 миллионов кубометров ежегодно.

Помимо этого, почти вдвое — до 125 кубометров в сутки — возросла мощность очистных. Как отметил и. о. Главы города Анатолий Лукиенко, бесперебойно очистные будут работать минимум пятьдесят лет.

Сызрань — первый город в регионе, в котором появились очистные сооружения такого уровня.

Дмитрий Азаров отметил, что запуск обновленного оборудования — это вклад региона в решение экологических проблем, в том числе в Волжском бассейне: "Это один из этапов. Есть перспектива на дальнейшее расширение. Рассчитываем, что с вашей поддержкой здесь в Сызрани будут и впредь заботливо относиться к родной реке, улучшая ее экологию, развивать теплоэнергетику, обновлять жилищный фонд. Это будет способствовать тому, чтобы жителям становилось лучше жить".

Глава набсовета Фонда ЖКХ отметил, что президент России и Правительство уделяют вопросам модернизации ЖКХ, переселению, ремонту МКД приоритетное внимание. В ближайшие годы будет выделено около 150 млрд рублей, в том числе на экологические программы.

Сергей Степашин особо отметил успехи сызранских коммунальщиков. "Приятно, что бюджетные средства, которые были выделены, израсходованы эффективно, по делу, и насколько мы знаем, это предприятие является сегодня одним из лучших в своей сфере", — подчеркнул он.

Учитывая успехи "Сызраньводоканала", Минстрой РФ и Фонд ЖКХ приняли решение присвоить коммунальщикам знак "Образцовое предприятие". В Самарской области это первое предприятие, получившее подобный статус.

Дополнительно отметим, что сызранский проект стал лауреатом второго Всероссийского конкурса "Надежный партнер — Экология" в номинации лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты. Как успешная природоохранная региональная практика опыт Сызрани будет тиражироваться по всей стране.