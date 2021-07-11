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Основная версия возникновения пожара в Тольятти - поджог

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 июля, в 17:45 все очаги возгорания в лесу на территории от Центрального района до Портпоселка локализованы, сообщает мэрия Тольятти. По словам главы города Николая Ренца, основная версия возникновения лесного пожара - поджог.

Фото: https://vk.com/tlt_official

На полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток, сообщил в своем Instagram-аккаунте Николай Ренц.

"Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия - поджог", - рассказал глава города.

Напомним, масштабное возгорание на территории Тольяттинского лесничества произошло днем 10 июля. В связи с этим в городе с субботы введен режим ЧС. 11 июля к тушению пожара, площадь которого, по предварительным данным, составляет 152,6 га, подключился самолет-амфибия МЧС России.

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