Основная версия возникновения пожара в Тольятти - поджог

В воскресенье, 11 июля, в 17:45 все очаги возгорания в лесу на территории от Центрального района до Портпоселка локализованы, сообщает мэрия Тольятти. По словам главы города Николая Ренца, основная версия возникновения лесного пожара - поджог.
На полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток, сообщил в своем Instagram-аккаунте Николай Ренц.
"Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия - поджог", - рассказал глава города.
Напомним, масштабное возгорание на территории Тольяттинского лесничества произошло днем 10 июля. В связи с этим в городе с субботы введен режим ЧС. 11 июля к тушению пожара, площадь которого, по предварительным данным, составляет 152,6 га, подключился самолет-амфибия МЧС России.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся