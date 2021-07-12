Дмитрий Азаров: "Надеюсь, что люди вновь выйдут на защиту и сохранение леса"

В воскресенье, 11 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание на месте тушения лесного пожара в Центральном районе Тольятти. Об остановке главе региона доложили начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов и глава Тольятти Николай Ренц.

Напомним, сообщение о возгорании городских лесов в центральном районе Тольятти поступило в субботу в 15:00. Меры были приняты незамедлительно. Силами МЧС, пожарных служб и министерства лесного хозяйства на месте были сформированы усиленные группировки.

"Группировка удержала ситуацию под контролем, не дала распространиться пожару в направлении Портпоселка. Также отстояли и санаторий "Лесное". Это была главная угроза нанесению ущерба — жизни и здоровью людей, хозяйственным постройкам, экономике. Этого допустить было нельзя, поэтому все силы и средства были сгруппированы на этих направлениях. После того как отстояли Портпоселок и "Лесное", стали работать над локализацией пожара", — сообщил губернатор.

В воскресенье в Тольятти был объявлен режим ЧС, на месте развернут оперативный штаб. Губернатор Дмитрий Азаров обратился в МЧС России для выделения дополнительных ресурсов. По просьбе главы региона в Центральный район уже к 15 часам прибыл самолет-амфибия Бе-200. Дополнительная "поддержка с воздуха" дала ощутимый результат: уже в 17:45 воскресенья возгорание было локализовано.

Губернатор подчеркнул: основной проблемой уже справились, но высокая температура воздуха, ветер являются дополнительными угрозами для возобновления пожара.

"Рассчитываю, что все усилия, которые предпринимаются, создадут надежный барьер распространению пожара", — отметил губернатор.

Самое активное участие в ликвидации пожара приняли муниципальные службы Тольятти. Для жителей Тольятти этот пожар — большая беда. Губернатор подчеркнул, что тольяттинцы неустанно ведут работу по восстановлению городских лесов.

"Ежегодно много людей откликаются на призыв волонтеров, экологов, депутатов и выходят на посадку леса. Это происходит ежегодно, я и сам принимал участие в посадке деревьев. Но к сожалению, из-за сегодня еще не установленных лиц, но уверен, что мы их еще установим, происходят такие пожары", — прокомментировал глава региона.

Причина возгорания пока еще устанавливается, ведется следствие. Но уже сегодня у правоохранительных органов нет сомнений, что это был поджог: на месте пожара были обнаружены остатки канистры. В городских лесах Тольятти установлен пятый класс пожарной опасности, действует запрет на посещение лесов. Нарушители запрета будут найдены и понесут наказание.

"Я очень надеюсь, что совместно с жителями Тольятти и правоохранительными органами мы найдем негодяев, которые подожгли тольяттинский лес, лес, которым живут тольяттинцы. Они его холят и лелеют, тратят свои силы и средства на восстановление леса. Но находятся такие злодеи, которые, к сожалению, наносят ущерб городу, людям, нашей прекрасной природе, нашему лесу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, губернатор пообещал выделить дополнительные средства из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов. На территории Тольятти будет создана и отработана система видеонаблюдения и фотоловушек.

"Здесь, на тольяттинских лесах, эту систему отработаем, потому что здесь угроза наибольшая, исходя из существующей антропогенной нагрузки. В дальнейшем будем этот опыт использовать по всей территории Самарской области. Очень надеюсь, что люди откликнутся, вновь выйдут на защиту и сохранение леса", — резюмировал губернатор.