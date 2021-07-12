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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон в партнерстве с Huawei, Nokia и ZTE будет развивать сеть

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон в ближайшие семь лет вместе с Huawei, Nokia и ZTE будет развивать собственную сеть. Компании выиграли тендер на поставку оборудования для сетей радиодоступа.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Выбранное оборудование имеет высокие показатели энергоэффективности и производительности, что позволит не только развивать свои сервисы и оказывать качественные услуги, но и оптимизировать операционные затраты.

В рамках тендера зафиксированы регионы, в которых МегаФон будет работать с каждым поставщиком. С Nokia планируются проекты в Поволжье, ЦФО, включая Москву и Московскую область, и на Кавказе, ZTE — в Челябинске, Оренбурге и Чувашии, Huawei — в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

"Мы рады объявить результаты тендера и начать работу с партнерами. Высокое качество связи для абонентов — наша основная задача. МегаФон на протяжении нескольких лет лидирует по скорости мобильного интернета в России. В наших ближайших планах — обновление инфраструктуры в ключевых регионах. Новое современное оборудование дает нам возможность развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра. Все оборудование поддерживает технологии MIMO высоких порядков, в результате чего мы сможем обеспечить 2-5 кратный рост пиковых скоростей для современных смартфонов", — отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Первым масштабным проектом, реализованным по результатам тендера, станет стратегическая модернизация сети на территории Москвы и Московской области. Работы будут запущены уже в третьем квартале 2021 года совместно с Nokia.

Проект позволит увеличить емкость сети и улучшить качество услуг, обеспечив пиковые скорости более 1 Гбит/с, в частности, за счет использования самого современного оборудования, а также рефарминга всех существующих диапазонов в LTE.

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