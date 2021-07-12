"Тольяттиазот" возглавил Сергей Шишов

Врио генерального директора ПАО "Тольяттиазот" назначен Сергей Шишов, сообщает сайта предприятия. Назначение утвердил совет директоров АО Корпорация "Тольяттиазот", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа "ТоАЗа" на заседании 9 июля. Новый руководитель предприятия вступил в должность 10 июля.
Сергей Шишов c 2015 г. входит в состав управляющей команды корпорации "Тольяттизот", где он сначала занимал должность заместителя директора по экономике и финансам по общим вопросам, а в 2019 г. был назначен заместителем генерального директора — директором по экономике и финансам.
До прихода в "Тольяттиазот" Шишов работал в компаниях "Стройтрансгаз" и Ernst& Young.
Сообщается, что Дмитрий Межеедов, ранее занимавший пост генерального директора корпорации, продолжит свою работу в совете директоров ПАО "ТОАЗ" и будет курировать реализацию стратегически важных проектов и инициатив.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.