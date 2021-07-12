"Тольяттиазот" возглавил Сергей Шишов

Врио генерального директора ПАО "Тольяттиазот" назначен Сергей Шишов, сообщает сайта предприятия. Назначение утвердил совет директоров АО Корпорация "Тольяттиазот", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа "ТоАЗа" на заседании 9 июля. Новый руководитель предприятия вступил в должность 10 июля.

Сергей Шишов c 2015 г. входит в состав управляющей команды корпорации "Тольяттизот", где он сначала занимал должность заместителя директора по экономике и финансам по общим вопросам, а в 2019 г. был назначен заместителем генерального директора — директором по экономике и финансам.

До прихода в "Тольяттиазот" Шишов работал в компаниях "Стройтрансгаз" и Ernst& Young.

Сообщается, что Дмитрий Межеедов, ранее занимавший пост генерального директора корпорации, продолжит свою работу в совете директоров ПАО "ТОАЗ" и будет курировать реализацию стратегически важных проектов и инициатив.