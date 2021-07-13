Павлюченкова переместилась на восьмое место в Чемпионской гонке WTA

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова переместилась с седьмого на восьмое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на сайте организации. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале июля Павлюченкова дошла до третьего раунда Уимблдонского турнира, где уступила чешке Каролине Муховой.

Лидером гонки остается австралийка Эшли Барти, которая впервые в карьере выиграла Уимблдон. Финалистка турнира чешка Каролина Плишкова поднялась на 15 позиций и стала пятой.