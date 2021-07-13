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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 разогнала мобильный интернет в Самарской области до 145 Мбит/c

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 ускорила мобильный интернет в 60 населенных пунктах Самарской области. На базовых станциях установили дополнительное оборудование четвертого поколения. Теперь скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, а в некоторых удаленных от центра районах она достигает 145 Мбит/c.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает работать над расширением емкости сети и увеличением скорости мобильного интернета 4G. В период с января по июнь на базовых станциях в 20 районах Самарской области специалисты компании установили оборудование LTE Advanced. Его преимущество — в использовании нескольких каналов передачи данных, что обеспечивает стабильность сигнала и высокую скорость соединения на больших расстояниях.

Благодаря модернизации сети в 60 населенных пунктах, где проживают более 85 000 человек, скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, трафик в сети также увеличился на четверть. Во время контрольных замеров скорость загрузки данных достигала 145Мбит/с.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Приволжье — высокотехнологичный и развивающийся регион, где потребность в мобильном интернете с каждым годом возрастает. Tele2 регулярно строит новые базовые станции и модернизирует существующую инфраструктуру, чтобы жители населенных пунктов могли использовать функционал своих гаджетов и возможности интернета четвертого поколения на 100%, в том числе в удаленных от центра районах".

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