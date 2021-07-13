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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Памятник Константину Головкину должен быть выполнен с уважением"

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал свое мнение о ситуации с проектом памятника Константину Головкину, вокруг которого возникли споры.

"Слышал, что вокруг проекта памятника купцу Головкину развернулась дискуссия среди горожан. Сам видел картинку в интернете — и правда, выглядит как-то странно. Это не Деточкин, не Дядя Степа, не красноармеец Сухов, которым установили забавные скульптуры как литературным персонажам и героям кино. Речь идет о памяти уважаемого человека Самары, а значит и памятник ему требует серьезного широкого обсуждения с горожанами", - заявил глава региона.

Губернатор отметил, что самарцы, как истинные патриоты, тонко чувствуют родной город и свою историю, ценят заслуги предков.

"Знаю, потому что и сам такой. Всегда поступал так, следуя решениям, которые принимали земляки по таким вопросам. Памятник основателю Самары, князю Засекину, выбирали всем городом, теперь все вместе гордимся. И Константин Головкин — историческая личность, памятник ему должен быть выполнен с уважением, воплощать истинный самарский характер", - считает Дмитрий Азаров.

Напомним, планируется, что памятник Головкину будет установлен в 2021 г. на ул. Ленинградской в Самаре. Был объявлен конкурс на лучшее концептуальное решение скульптуры. Однако эскиз, занявший первое место, вызвал отторжение у многих горожан.

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