Памятник Головкину установят в декабре 2021 года

Памятник Константину Головкину будет установлен в декабре 2021 г., сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, что уже объявлен конкурс на лучшее концептуальное решение монументальной композиции. Установлен он будет на ул. Ленинградской.

"Все необходимые для этого спонсорские средства, как и обещал, я нашел. Они в полном составе поступили на расчетный счет Союза архитекторов", - написал в Twitter Хинштейн.