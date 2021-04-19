Памятник Головкину установят в декабре 2021 года

Памятник Константину Головкину будет установлен в декабре 2021 г., сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, что уже объявлен конкурс на лучшее концептуальное решение монументальной композиции. Установлен он будет на ул. Ленинградской.
"Все необходимые для этого спонсорские средства, как и обещал, я нашел. Они в полном составе поступили на расчетный счет Союза архитекторов", - написал в Twitter Хинштейн.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор